12:38, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Endonezya'da yanardaÄŸ dumanÄ± 30 kiÅŸiyi zehirledi





Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli dumanlar nedeniyle 30 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan dumanlar 30 kiÅŸiyi hastanelik etti.Â Ulusal Afet YÃ¶netim AjansÄ± (BNPB) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Sutopo Purwo Nugroho, Cava AdasÄ±'nÄ±n doÄŸusunda bulunan Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli gazdan olumsuz etkilenen 30 kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Nugroho, bÃ¶lgede yaÅŸayan 178 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini, tedavi altÄ±na alÄ±nan 30 kiÅŸinin nefes darlÄ±ÄŸÄ± ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetleri olduÄŸunu belirtti. YanardaÄŸ civarÄ±nda faaliyet ve tÄ±rmanÄ±ÅŸlarÄ±n geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nugroho, turist, madenci ve daÄŸcÄ±larÄ±n bÃ¶lgeye giriÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã–te yandanÂ aktif yanardaÄŸÄ±n volkanik hareketlerinde olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir durumun gÃ¶zlemlenmediÄŸi bildirildi. "Pasifik ateÅŸ Ã§emberi" deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardaÄŸ bulunuyor.

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