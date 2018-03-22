DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:52, 22 Mart 2018 PerÅŸembe
Asya
12:38, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
Endonezya'da yanardaÄŸ dumanÄ± 30 kiÅŸiyi zehirledi
Endonezya'da yanardaÄŸ dumanÄ± 30 kiÅŸiyi zehirledi

Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli dumanlar nedeniyle 30 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan dumanlar 30 kiÅŸiyi hastanelik etti.Â 

Ulusal Afet YÃ¶netim AjansÄ± (BNPB) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Sutopo Purwo Nugroho, Cava AdasÄ±'nÄ±n doÄŸusunda bulunan Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli gazdan olumsuz etkilenen 30 kiÅŸinin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Nugroho, bÃ¶lgede yaÅŸayan 178 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini, tedavi altÄ±na alÄ±nan 30 kiÅŸinin nefes darlÄ±ÄŸÄ± ve mide bulantÄ±sÄ± ÅŸikayetleri olduÄŸunu belirtti.

YanardaÄŸ civarÄ±nda faaliyet ve tÄ±rmanÄ±ÅŸlarÄ±n geÃ§ici olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nugroho, turist, madenci ve daÄŸcÄ±larÄ±n bÃ¶lgeye giriÅŸinin yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ã–te yandanÂ aktif yanardaÄŸÄ±n volkanik hareketlerinde olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± bir durumun gÃ¶zlemlenmediÄŸi bildirildi.

"Pasifik ateÅŸ Ã§emberi" deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardaÄŸ bulunuyor.



Ä°lgili Konular Ijen YanardaÄŸÄ± endonezya
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Fransa'da TÃ¼rklere ait markette yangÄ±n
Fransa'da TÃ¼rklere ait markette yangÄ±n

Grenoble kentinde Ã¶nceki gece marketinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a suikast giriÅŸimi
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a suikast giriÅŸimi

Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Somali'de EÅŸ-Åžebab'Ä±n elebaÅŸlarÄ± yakalandÄ±
Somali'de EÅŸ-Åžebab'Ä±n elebaÅŸlarÄ± yakalandÄ±

Somali'de EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Bay ve Gedo bÃ¶lge sorumlularÄ± Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandÄ±
Filipinler'de uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Filipinler'de uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Filipinler'in kuzeyinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
YPG PKK'nÄ±n Afrin'de Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±larÄ± eÄŸittiÄŸi kamp
YPG/PKK'nÄ±n, Afrin'de Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±larÄ± eÄŸittiÄŸi kamp

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in HacÄ±hasanlÄ± bÃ¶lgesinde, hava harekatÄ± ile imha edilen ve YPG/PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± eÄŸittiÄŸi belirlenen eÄŸitim kampÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
DÃ¼nya nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ± susuzluk riski altÄ±nda
DÃ¼nya nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ± susuzluk riski altÄ±nda

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu sorunlar sebebiyle temiz su kaynaklarÄ±nÄ±n hÄ±zla azalmasÄ± sonucu 2050'de dÃ¼nya nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n susuzluk riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ eden 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis
Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ eden 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis

Hindistan'da, geÃ§en yÄ±l et ticareti yapmakla suÃ§ladÄ±klarÄ± bir MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ ettikleri gerekÃ§esiyle 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi
Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±ndan bu yana 562 Filistinli Ã§ocuÄŸa gÃ¶zaltÄ±
Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±ndan bu yana 562 Filistinli Ã§ocuÄŸa gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail yÃ¶netiminin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan bu yana Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik keyfi gÃ¶zaltÄ± uygulamalarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Maldivler'de 45 gÃ¼ndÃ¼r uygulanan OHAL kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Maldivler'de 45 gÃ¼ndÃ¼r uygulanan OHAL kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Maldivler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Endonezya'da yanardaÄŸ dumanÄ± 30 kiÅŸiyi zehirledi
Endonezya'da yanardaÄŸ dumanÄ± 30 kiÅŸiyi zehirledi

Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli dumanlar nedeniyle 30 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Trump ABD'sinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°slamofobi yÃ¼kseliÅŸte
Trump ABD'sinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°slamofobi yÃ¼kseliÅŸte

CumhuriyetÃ§i ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resinin ilk 14 ayÄ±nda ABD genelinde hem Ä±rkÃ§Ä± hem de Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±larda Ã¶nemli artÄ±ÅŸ tespit edildi
Ä°pek Yolu'nda ilk kamyon taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ MayÄ±s'ta
Ä°pek Yolu'nda ilk kamyon taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ MayÄ±s'ta

Rusya ve Ã‡in yeni Ä°pek Yolu Ã§erÃ§evesinde ilkbaharda test taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapacak
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli Ã§ocuÄŸa hastanede gÃ¶zaltÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinli Ã§ocuÄŸa hastanede gÃ¶zaltÄ±

Ä°srail polisi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine molotofkokteyli atma giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 14 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu, tedavisinin devam ettiÄŸi hastanede gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
TÃ¼rkmen lider oÄŸlunu halefi olarak hazÄ±rlÄ±yor
TÃ¼rkmen lider oÄŸlunu halefi olarak hazÄ±rlÄ±yor

TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanÄ±n oÄŸlu babasÄ±ndan sonra en Ã¶nemli ikinci adamÄ± olma yolunda
Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi 143 milyon kiÅŸiyi gÃ¶Ã§e zorlayabilir
Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi 143 milyon kiÅŸiyi gÃ¶Ã§e zorlayabilir

DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle GÃ¼ney Asya, SahraaltÄ± Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kiÅŸinin Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
Kuzey Irak'ta 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edlen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 50'ye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi

Haberler

Ä°slamcÄ± Partiler Demokrasiyi GÃ¼Ã§lendiriyor
Ä°slamcÄ± Partiler Demokrasiyi GÃ¼Ã§lendiriyor

Bali AdasÄ± yarÄ±n sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼necek
Bali AdasÄ± yarÄ±n sessizliÄŸe bÃ¼rÃ¼necek

BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine arÄ± zehri dopingi!
BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine arÄ± zehri dopingi

Endonezya'da orta ÅŸiddette deprem
Endonezya'da orta ÅŸiddette deprem

Endonezya'da tÃ¼m otoyol projeleri durduruldu
Endonezya'da tÃ¼m otoyol projeleri durduruldu

Endonezya'da orta ÅŸiddette deprem
Endonezya'da orta ÅŸiddette deprem

Endonezya'da sel ve toprak kaymalarÄ±nda 2 Ã¶lÃ¼
Endonezya'da sel ve toprak kaymalarÄ±nda 2 Ã¶lÃ¼

Endonezya'da deprem
Endonezya'da deprem






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 