Maldivler'de 45 gÃ¼ndÃ¼r uygulanan OHAL kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Maldivler'de 45 gÃ¼ndÃ¼r uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ±Â Yamin AbdÃ¼l Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.
YÃ¼ksek Mahkeme, geÃ§en ay baÅŸÄ±nda hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve yargÄ±lamalarÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. Mahkeme, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine destek verdiÄŸi iÃ§in gÃ¶revden alÄ±nan 12 milletvekilinin de gÃ¶reve iadesine hÃ¼kmetmiÅŸti.
Yamin AbdÃ¼l Gayyum, mahkemenin kararÄ±nÄ±n "yetki gaspÄ± olduÄŸunu" ve "ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸini" ileri sÃ¼rerek kararÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
HÃ¼kÃ¼metin mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile protestocular arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum, Ã¼lkede 15 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.Â
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ardÄ±ndan, gÃ¶revdeki Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un Ã¼vey kardeÅŸi Mamun AbdÃ¼l Gayyum, hakkÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼meti devirmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§lamasÄ±yla 6 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, aynÄ± gÃ¼n, BaÅŸyargÄ±Ã§ Abdullah Said ve yargÄ±Ã§ Ali Hamid'i de gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸ ancak yargÄ±Ã§larÄ±n hangi suÃ§lamayla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.
Parlamento, 20 Åžubat'ta, sÃ¼regelen siyasi ve hukuki anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± 5 Åžubat'ta ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 30 gÃ¼n uzatÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Grenoble kentinde Ã¶nceki gece marketinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Somali'de EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Bay ve Gedo bÃ¶lge sorumlularÄ± Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandÄ±
Filipinler'in kuzeyinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in HacÄ±hasanlÄ± bÃ¶lgesinde, hava harekatÄ± ile imha edilen ve YPG/PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± eÄŸittiÄŸi belirlenen eÄŸitim kampÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu sorunlar sebebiyle temiz su kaynaklarÄ±nÄ±n hÄ±zla azalmasÄ± sonucu 2050'de dÃ¼nya nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n susuzluk riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Hindistan'da, geÃ§en yÄ±l et ticareti yapmakla suÃ§ladÄ±klarÄ± bir MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ ettikleri gerekÃ§esiyle 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi
Ä°srail yÃ¶netiminin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan bu yana Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik keyfi gÃ¶zaltÄ± uygulamalarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Maldivler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli dumanlar nedeniyle 30 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
CumhuriyetÃ§i ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resinin ilk 14 ayÄ±nda ABD genelinde hem Ä±rkÃ§Ä± hem de Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±larda Ã¶nemli artÄ±ÅŸ tespit edildi
Rusya ve Ã‡in yeni Ä°pek Yolu Ã§erÃ§evesinde ilkbaharda test taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapacak
Ä°srail polisi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine molotofkokteyli atma giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 14 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu, tedavisinin devam ettiÄŸi hastanede gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanÄ±n oÄŸlu babasÄ±ndan sonra en Ã¶nemli ikinci adamÄ± olma yolunda
DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle GÃ¼ney Asya, SahraaltÄ± Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kiÅŸinin Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
Kuzey Irak'ta TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edlen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 50'ye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi