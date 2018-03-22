12:43, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Maldivler'de 45 gÃ¼ndÃ¼r uygulanan OHAL kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Maldivler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maldivler'de 45 gÃ¼ndÃ¼r uygulanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin (OHAL) kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ±Â Yamin AbdÃ¼l Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. YÃ¼ksek Mahkeme, geÃ§en ay baÅŸÄ±nda hapisteki muhalefet liderlerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na ve yargÄ±lamalarÄ±n yeniden yapÄ±lmasÄ±na oy birliÄŸiyle karar vermiÅŸti. Mahkeme, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un en yakÄ±n mÃ¼ttefiklerinden Meclis BaÅŸkanÄ± Abdullah Mesih Muhammed'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine destek verdiÄŸi iÃ§in gÃ¶revden alÄ±nan 12 milletvekilinin de gÃ¶reve iadesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Yamin AbdÃ¼l Gayyum, mahkemenin kararÄ±nÄ±n "yetki gaspÄ± olduÄŸunu" ve "ulusal gÃ¼venliÄŸi tehdit ettiÄŸini" ileri sÃ¼rerek kararÄ± tanÄ±mayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. HÃ¼kÃ¼metin mahkeme kararÄ±nÄ± tanÄ±mamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkede halk sokaklara dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. HÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile protestocular arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum, Ã¼lkede 15 gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etmiÅŸti.Â OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ardÄ±ndan, gÃ¶revdeki Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum'un Ã¼vey kardeÅŸi Mamun AbdÃ¼l Gayyum, hakkÄ±ndaki hÃ¼kÃ¼meti devirmeye teÅŸebbÃ¼s suÃ§lamasÄ±yla 6 Åžubat'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, aynÄ± gÃ¼n, BaÅŸyargÄ±Ã§ Abdullah Said ve yargÄ±Ã§ Ali Hamid'i de gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸ ancak yargÄ±Ã§larÄ±n hangi suÃ§lamayla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±klarÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Parlamento, 20 Åžubat'ta, sÃ¼regelen siyasi ve hukuki anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± 5 Åžubat'ta ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 30 gÃ¼n uzatÄ±lmasÄ±nÄ± onaylamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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