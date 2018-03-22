13:09, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Afrin'deki Ã§ocuklar iÃ§in eÄŸitim seferberliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan temizlenen Afrin bÃ¶lgesinde Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim-Ã¶ÄŸretimden geri kalmamasÄ± iÃ§in birÃ§ok okul, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lÄ±yor.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlenen ve hayatÄ±n normale dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesine insani yardÄ±m faaliyetleri sÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgede halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n zarar verdiÄŸi okullar da yeniden eÄŸitime kazandÄ±rÄ±lÄ±yor.

FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde daha Ã¶nce eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ± sunan KeÃ§iÃ¶ren Belediyesi, burada da Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimden geri kalmamasÄ± ve geleceÄŸe hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in 6 okulu onardÄ±.

BahÃ§eleri onarÄ±lan, sÄ±va ve boyalarÄ± yenilenen okullara masa, sÄ±ra, tahta ve Ã§ocuk oyun alanÄ± gibi malzemeler getiren ekipler, ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin kÄ±rtasiye ile kÄ±yafet ihtiyacÄ±nÄ± da giderdi.

TerÃ¶rden temizlenen diÄŸer yerleÅŸim yerlerinde de tÃ¼m okullarÄ± yenilemeyi planlayan KeÃ§iÃ¶ren Belediyesi, bÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n okul Ã¶zlemini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sona erdirecek.

50 KÄ°ÅžÄ°LÄ°K TADÄ°LAT EKÄ°BÄ°

KeÃ§iÃ¶ren Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BaÅŸer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye gelerek halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EÄŸitimin Ã¶nemine deÄŸinen BaÅŸer, her okulun tadilatÄ±nÄ±n 10-15 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 50 kiÅŸilik ekiple hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:

"Åžimdiye kadar 6 okulu onardÄ±k. OkullarÄ±n tadilat, tamirat, tefriÅŸat, elektrik iÅŸini yapÄ±p eÄŸitime hazÄ±r hale getiriyoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim materyallerini, kÄ±yafet ve ayakkabÄ±larÄ±nÄ± hepsini temin ediyoruz. SaÄŸ olsun Ankara halkÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla bu iÅŸi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Hedefimiz inÅŸallah Afrin'in tÃ¼m okullarÄ±nÄ± eÄŸitime hazÄ±r hale getirmek."

BaÅŸer, onardÄ±klarÄ± bazÄ± okullara daha Ã¶nce bomba dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yÄ±llarca bir Ã§ivi Ã§akÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Okullarda birÃ§ok ekipman yoktu bu Ã§erÃ§evede neye ihtiyaÃ§ varsa her tÃ¼rlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapÄ±yoruz. Okul bahÃ§elerinde Ã§ocuklarÄ±n rahat oynayacaklarÄ± oyun parklarÄ± kurup Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸlenceli vakit geÃ§irmesini arzuluyoruz." dedi.

BaÅŸer, bundan sonrada aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸÄ±p diÄŸer okullarÄ± da en kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶ÄŸrencilerin hizmetine sunmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶zlerine ekledi.

SOKAKLARDA Ã‡OCUK SESLERÄ°

OnarÄ±mÄ± yapÄ±lan bazÄ± okullarda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim devam ediyor. TerÃ¶rÃ¼n zulmÃ¼nÃ¼n unutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede sokaklarda okula giden Ã§ocuk sesleri yankÄ±lanÄ±yor.

OnarÄ±mÄ± yapÄ±lan ve 400 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitime devam ettiÄŸi Ä°marin kÃ¶yÃ¼ndeki okulun mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžaban Haskur, 19 Ã¶ÄŸretmenle burada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

BÃ¶lgeyi terÃ¶rden temizleyip, Ã§ocuklarÄ± okula kazandÄ±ran TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r eden Haskur, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"TÃ¼rk kardeÅŸlerimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz, okulu tam anlamÄ±yla onardÄ±lar ve Ã§ocuklarÄ±n tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±lar ayrÄ±ca bahÃ§eye tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekip kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n yola Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nlediler. Bu sayede kazalarÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmiÅŸ oldu. Her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zel, Ã§ocuklarÄ±n oynayacaÄŸÄ± oyun alanÄ± yapÄ±ldÄ± bu yÃ¼zden Ã¶ÄŸrencilerimiz okulu seviyor. Biz de Ã¶ÄŸretmenleri olarak onlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TerÃ¶ristlerden kurtulduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz."

Ã–ÄŸrencilerden Åžehed Mustafa, Ã¶nceden okullarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip olduÄŸunu ÅŸimdi ise bu durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini vurguladÄ±.