Afrin'deki Ã§ocuklar iÃ§in eÄŸitim seferberliÄŸi

Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan temizlenen Afrin bÃ¶lgesinde Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim-Ã¶ÄŸretimden geri kalmamasÄ± iÃ§in birÃ§ok okul, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±lÄ±yor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden temizlenen ve hayatÄ±n normale dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesine insani yardÄ±m faaliyetleri sÃ¼rÃ¼yor. BÃ¶lgede halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n zarar verdiÄŸi okullar da yeniden eÄŸitime kazandÄ±rÄ±lÄ±yor.
FÄ±rat KalkanÄ± bÃ¶lgesinde daha Ã¶nce eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ± sunan KeÃ§iÃ¶ren Belediyesi, burada da Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimden geri kalmamasÄ± ve geleceÄŸe hazÄ±rlanmasÄ± iÃ§in 6 okulu onardÄ±.
BahÃ§eleri onarÄ±lan, sÄ±va ve boyalarÄ± yenilenen okullara masa, sÄ±ra, tahta ve Ã§ocuk oyun alanÄ± gibi malzemeler getiren ekipler, ayrÄ±ca Ã¶ÄŸrencilerin kÄ±rtasiye ile kÄ±yafet ihtiyacÄ±nÄ± da giderdi.
TerÃ¶rden temizlenen diÄŸer yerleÅŸim yerlerinde de tÃ¼m okullarÄ± yenilemeyi planlayan KeÃ§iÃ¶ren Belediyesi, bÃ¶ylece Ã§ocuklarÄ±n okul Ã¶zlemini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de sona erdirecek.
KeÃ§iÃ¶ren Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin BaÅŸer, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye gelerek halkÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
EÄŸitimin Ã¶nemine deÄŸinen BaÅŸer, her okulun tadilatÄ±nÄ±n 10-15 gÃ¼n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve 50 kiÅŸilik ekiple hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± dile getirdi:
"Åžimdiye kadar 6 okulu onardÄ±k. OkullarÄ±n tadilat, tamirat, tefriÅŸat, elektrik iÅŸini yapÄ±p eÄŸitime hazÄ±r hale getiriyoruz. Bunun yanÄ± sÄ±ra Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitim materyallerini, kÄ±yafet ve ayakkabÄ±larÄ±nÄ± hepsini temin ediyoruz. SaÄŸ olsun Ankara halkÄ±nÄ±n yardÄ±mlarÄ±yla bu iÅŸi yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Hedefimiz inÅŸallah Afrin'in tÃ¼m okullarÄ±nÄ± eÄŸitime hazÄ±r hale getirmek."
BaÅŸer, onardÄ±klarÄ± bazÄ± okullara daha Ã¶nce bomba dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, yÄ±llarca bir Ã§ivi Ã§akÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Okullarda birÃ§ok ekipman yoktu bu Ã§erÃ§evede neye ihtiyaÃ§ varsa her tÃ¼rlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yapÄ±yoruz. Okul bahÃ§elerinde Ã§ocuklarÄ±n rahat oynayacaklarÄ± oyun parklarÄ± kurup Ã¶ÄŸrencilerin burada eÄŸlenceli vakit geÃ§irmesini arzuluyoruz." dedi.
BaÅŸer, bundan sonrada aynÄ± kararlÄ±lÄ±kla Ã§alÄ±ÅŸÄ±p diÄŸer okullarÄ± da en kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶ÄŸrencilerin hizmetine sunmayÄ± hedeflediklerini sÃ¶zlerine ekledi.
OnarÄ±mÄ± yapÄ±lan bazÄ± okullarda eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim devam ediyor. TerÃ¶rÃ¼n zulmÃ¼nÃ¼n unutulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgede sokaklarda okula giden Ã§ocuk sesleri yankÄ±lanÄ±yor.
OnarÄ±mÄ± yapÄ±lan ve 400 Ã¶ÄŸrencinin eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitime devam ettiÄŸi Ä°marin kÃ¶yÃ¼ndeki okulun mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžaban Haskur, 19 Ã¶ÄŸretmenle burada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.
BÃ¶lgeyi terÃ¶rden temizleyip, Ã§ocuklarÄ± okula kazandÄ±ran TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r eden Haskur, ÅŸunlarÄ± belirtti:
"TÃ¼rk kardeÅŸlerimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz, okulu tam anlamÄ±yla onardÄ±lar ve Ã§ocuklarÄ±n tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±lar ayrÄ±ca bahÃ§eye tel Ã¶rgÃ¼ Ã§ekip kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n yola Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± Ã¶nlediler. Bu sayede kazalarÄ±n da Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmiÅŸ oldu. Her ÅŸey Ã§ok gÃ¼zel, Ã§ocuklarÄ±n oynayacaÄŸÄ± oyun alanÄ± yapÄ±ldÄ± bu yÃ¼zden Ã¶ÄŸrencilerimiz okulu seviyor. Biz de Ã¶ÄŸretmenleri olarak onlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. TerÃ¶ristlerden kurtulduÄŸumuz iÃ§in Ã§ok mutluyuz."
Ã–ÄŸrencilerden Åžehed Mustafa, Ã¶nceden okullarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip olduÄŸunu ÅŸimdi ise bu durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini vurguladÄ±.
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
NijeryalÄ± akademisyen Dr. Muhammed, TÃ¼rkiye'nin Nijerya ile iliÅŸkilerinin OsmanlÄ± Devleti'ne dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±k yakÄ±nÄ±yla 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±
Orgeneral Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu
PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin zarar verdiÄŸi okullar, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±larak eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime hazÄ±r hale getiriliyor
Vefat eden eski bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ve MHP Milletvekili BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± iÃ§in TBMM'de tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n 'Bir gece ansÄ±zÄ±n gelebiliriz' sÃ¶zÃ¼ Sincar, Kandil iÃ§in de YPG/PKK'nÄ±n olduÄŸu her yer iÃ§in de geÃ§erli." ifadesini kullanÄ±rken, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n bugÃ¼n ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini belirtti
Edirne'de sabah saatlerinden itibaren karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurun etkili olan kentte, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±
DoÄŸan Åžirketler Grubu Holding tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, medya sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren ÅŸirketlerdeki paylarÄ±nÄ±n, 890 milyon dolar "hisse deÄŸeri" Ã¼zerinden satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in DemirÃ¶ren Holding AÅž ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Ä°slam alemi iÃ§in en Ã¶nemli gÃ¼nlerden birisi olan Regaip Kandili, bu gece milyonlarca kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã§eÅŸitli ibadetlerle idrak edilecek
Marmara BÃ¶lgesi'nin batÄ±sÄ±, GÃ¼ney ve KÄ±yÄ± Ege ile BatÄ± Akdeniz'de yer yer toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± bekleniyor
Ä°nternete RTÃœK denetimi getiren tasarÄ± Meclisâ€™te kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Almanya Federal Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Steinmeier ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'deki nevruz kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±â€™nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Afrin merkezi ve kÃ¶ylerinde yaÅŸayan maÄŸdur halka insani yardÄ±m malzemesi ulaÅŸtÄ±rarak binlerce sivile umut oldu.