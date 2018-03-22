13:15, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±ndan bu yana 562 Filistinli Ã§ocuÄŸa gÃ¶zaltÄ±





Ä°srail yÃ¶netiminin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan bu yana Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik keyfi gÃ¶zaltÄ± uygulamalarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail gÃ¼Ã§lerinin, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi kutsal kente taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan bu yana 562 Filistinli Ã§ocuÄŸu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Filistin Esirler Heyeti Ã‡alÄ±ÅŸma ve Belgeleme Birim BaÅŸkanÄ± AbdunnasÄ±r Fervane yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail yÃ¶netiminin, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±ndan bu yana Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik keyfi gÃ¶zaltÄ± uygulamalarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. GÃ¶zaltÄ±larÄ±n BatÄ± Åžeria'da yer alan tÃ¼m ÅŸehirlere uzandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Fervane, sÃ¶z konusu sÃ¼rede gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã§ocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n 562'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n Ã§oÄŸunun daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Fervane, gÃ¶zaltÄ± politikasÄ±nÄ±n hedefinin, "Ã§ocuklarÄ± korkutmak, geleceklerini yok etmek, fiziksel, zihinsel ve duygusal geliÅŸimlerini olumsuz yÃ¶nde etkilemek" olduÄŸuna dikkati Ã§ekti. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã§ocuklarÄ±n tamamÄ±nÄ±n mutlaka "fiziksel, psikolojik olarak sert muameleye" maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Fervane, Ã§ocuklarÄ±n Ã§oÄŸunun gÃ¶zaltÄ±nda bulunduÄŸu sÄ±rada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ± olaylarÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun Ã§ocuklar iÃ§in travmaya neden olacaÄŸÄ±nÄ±, Ã¶fke ve nefret duygularÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendireceÄŸini kaydetti. Ä°srail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili, 300'den fazlasÄ± Ã§ocuk olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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