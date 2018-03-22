Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ eden 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis

Hindistan'da bir mahkeme, geÃ§en yÄ±l et ticareti yapmakla suÃ§ladÄ±klarÄ± bir MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ ettikleri gerekÃ§esiyle 11 kiÅŸiyi Ã¶mÃ¼r boyu hapse mahkum etti.
BBC'nin haberine gÃ¶re, Jharkhand eyaletindeki bir mahkeme,Â Alimuddin Ansari'yi dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼ren 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi.
SavcÄ±Â Sushil Kumar Shukla, "Indian Express" gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cinayetle ilgili 12 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak mahkemenin, mahkumlardan birinin cezasÄ±nÄ± yaÅŸÄ± nedeniyle ertelediÄŸini belirtti.
Shukla, mahkemenin, reÅŸit olmamasÄ±naÂ raÄŸmen bir yetiÅŸkin olarak yargÄ±lanmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸinden bu sanÄ±k iÃ§in henÃ¼z karar vermediÄŸini sÃ¶yledi.Â
Ansari'yi linÃ§ eden kalabalÄ±k, etlerin taÅŸÄ±nmasÄ±nda kullanÄ±lan aracÄ± da ateÅŸe vermiÅŸti.
NÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸunu HindularÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ã¼lkede birÃ§ok eyalette inek Ã¶ldÃ¼rmeyi 7 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±ran yasalar mevcut. Bu tip dÃ¼zenlemeler MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiÄŸinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor. Son 2 yÄ±lda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼manlara ve bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvan ticareti yapan alt kasttan Hindulara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar arttÄ±.
Ãœlkede yakÄ±n dÃ¶nemde hayvanlarÄ± kesimhaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri ve et yedikleri gerekÃ§esiyle Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da nefret saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.
Assam eyaletine baÄŸlÄ± Gauhati kentinin doÄŸusunda yer alan Nagon bÃ¶lgesinde bir kÃ¶yde, geÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda halk, inek Ã§aldÄ±klarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi 2 MÃ¼slÃ¼man erkeÄŸi taÅŸ ve sopalarla Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
DiÄŸer yandan, 16 yaÅŸÄ±ndaki CÃ¼neyt Han adlÄ± MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§, geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda, Mathura ÅŸehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanÄ±nda et taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bir grubun bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ ve hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
BaÅŸbakan Modi'nin Hindu milliyetÃ§isi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduÄŸu Gujarat eyaletinde, geÃ§en yÄ±l mart sonunda inek Ã¶ldÃ¼rmeye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± getirilmiÅŸ, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yÄ±l hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezasÄ± verilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Grenoble kentinde Ã¶nceki gece marketinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Somali'de EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Bay ve Gedo bÃ¶lge sorumlularÄ± Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandÄ±
Filipinler'in kuzeyinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in HacÄ±hasanlÄ± bÃ¶lgesinde, hava harekatÄ± ile imha edilen ve YPG/PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± eÄŸittiÄŸi belirlenen eÄŸitim kampÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n doÄŸurduÄŸu sorunlar sebebiyle temiz su kaynaklarÄ±nÄ±n hÄ±zla azalmasÄ± sonucu 2050'de dÃ¼nya nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±n susuzluk riskiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Hindistan'da, geÃ§en yÄ±l et ticareti yapmakla suÃ§ladÄ±klarÄ± bir MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ ettikleri gerekÃ§esiyle 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verildi
Ä°srail yÃ¶netiminin, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± ve Tel Aviv'deki BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi taÅŸÄ±ma kararÄ±ndan bu yana Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik keyfi gÃ¶zaltÄ± uygulamalarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Maldivler Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Devlet BaÅŸkanÄ± Yamin AbdÃ¼l Gayyum tarafÄ±ndan 5 Åžubat'ta ilan edilen OHAL'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Endonezya'da Ijen YanardaÄŸÄ±'ndan yayÄ±lan zehirli dumanlar nedeniyle 30 kiÅŸi hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
CumhuriyetÃ§i ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n gÃ¶rev sÃ¼resinin ilk 14 ayÄ±nda ABD genelinde hem Ä±rkÃ§Ä± hem de Ä°slamofobik saldÄ±rÄ±larda Ã¶nemli artÄ±ÅŸ tespit edildi
Rusya ve Ã‡in yeni Ä°pek Yolu Ã§erÃ§evesinde ilkbaharda test taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapacak
Ä°srail polisi, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine molotofkokteyli atma giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla 14 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu, tedavisinin devam ettiÄŸi hastanede gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
TÃ¼rkmenistan CumhurbaÅŸkanÄ±n oÄŸlu babasÄ±ndan sonra en Ã¶nemli ikinci adamÄ± olma yolunda
DÃ¼nya BankasÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan raporda, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle GÃ¼ney Asya, SahraaltÄ± Afrika ve Latin Amerika'da 2050'ye kadar 143 milyon kiÅŸinin Ã¼lke iÃ§inde gÃ¶Ã§ etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtildi
Kuzey Irak'ta TSK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda 9 PKK'lÄ± daha etkisiz hale getirilmesiyle, imha edlen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 50'ye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi