13:21, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Hindistan'da MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ eden 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan'da bir mahkeme, geÃ§en yÄ±l et ticareti yapmakla suÃ§ladÄ±klarÄ± bir MÃ¼slÃ¼man'Ä± linÃ§ ettikleri gerekÃ§esiyle 11 kiÅŸiyi Ã¶mÃ¼r boyu hapse mahkum etti.

BBC'nin haberine gÃ¶re, Jharkhand eyaletindeki bir mahkeme,Â Alimuddin Ansari'yi dÃ¶verek Ã¶ldÃ¼ren 11 kiÅŸiye mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi.

SavcÄ±Â Sushil Kumar Shukla, "Indian Express" gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cinayetle ilgili 12 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak mahkemenin, mahkumlardan birinin cezasÄ±nÄ± yaÅŸÄ± nedeniyle ertelediÄŸini belirtti.

Shukla, mahkemenin, reÅŸit olmamasÄ±naÂ raÄŸmen bir yetiÅŸkin olarak yargÄ±lanmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸinden bu sanÄ±k iÃ§in henÃ¼z karar vermediÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ansari'yi linÃ§ eden kalabalÄ±k, etlerin taÅŸÄ±nmasÄ±nda kullanÄ±lan aracÄ± da ateÅŸe vermiÅŸti.

SON 2 YILDA MÃœSLÃœMANLARA VE ALT KASTTAN HÄ°NDULARA YÃ–NELÄ°K SALDIRILAR ARTTI

NÃ¼fusun Ã§oÄŸunluÄŸunu HindularÄ±n oluÅŸturduÄŸu Ã¼lkede birÃ§ok eyalette inek Ã¶ldÃ¼rmeyi 7 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±ran yasalar mevcut. Bu tip dÃ¼zenlemeler MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiÄŸinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor. Son 2 yÄ±lda Hindistan'da MÃ¼slÃ¼manlara ve bÃ¼yÃ¼k baÅŸ hayvan ticareti yapan alt kasttan Hindulara yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar arttÄ±.

Ãœlkede yakÄ±n dÃ¶nemde hayvanlarÄ± kesimhaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri ve et yedikleri gerekÃ§esiyle Ã¶zellikle MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da nefret saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.

Assam eyaletine baÄŸlÄ± Gauhati kentinin doÄŸusunda yer alan Nagon bÃ¶lgesinde bir kÃ¶yde, geÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda halk, inek Ã§aldÄ±klarÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi 2 MÃ¼slÃ¼man erkeÄŸi taÅŸ ve sopalarla Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

DiÄŸer yandan, 16 yaÅŸÄ±ndaki CÃ¼neyt Han adlÄ± MÃ¼slÃ¼man bir genÃ§, geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda, Mathura ÅŸehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanÄ±nda et taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bir grubun bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ ve hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

BaÅŸbakan Modi'nin Hindu milliyetÃ§isi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidarda bulunduÄŸu Gujarat eyaletinde, geÃ§en yÄ±l mart sonunda inek Ã¶ldÃ¼rmeye Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ± getirilmiÅŸ, inek eti bulunduranlara da 7 ila 10 yÄ±l hapis veya bin 500 ila 7 bin 500 dolar para cezasÄ± verilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.