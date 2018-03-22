GÃ¼ncelleme: 13:36, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

DÃ¼nya nÃ¼fusunun yarÄ±sÄ± susuzluk riski altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

EriÅŸilebilir tatlÄ± su kaynaklarÄ±, ÅŸimdiye kadar insanlÄ±ÄŸÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ olsa da uzmanlar, bu durumun uzun sÃ¼re devam etmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ veÂ hÄ±zlÄ± nÃ¼fus artÄ±ÅŸÄ±nÄ±nÂ doÄŸurduÄŸu sorunlar sebebiyleÂ temiz su kaynaklarÄ±nÄ±nÂ hÄ±zla azalmasÄ± sonucu 2050'de dÃ¼nya nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ±nÄ±nÂ susuzluk riskiyleÂ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabileceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.Â

DÃ¼nya DoÄŸayÄ± Koruma VakfÄ± (WWF) araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n yÃ¼zde 70â€™inin suyla kaplÄ± olmasÄ±na raÄŸmen iÃ§ilebilir su oranÄ± oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼k.

AraÅŸtÄ±rmacÄ±lara gÃ¶re, yeryÃ¼zÃ¼ndeki suyun yÃ¼zde 97â€™sinden fazlasÄ±, insanlarÄ±n kullanÄ±mÄ±na uygun olmayan tuzlu sulardan oluÅŸuyor. Ä°Ã§ilebilir tatlÄ± sularÄ±n dÃ¼nyadaki suya oranÄ± yÃ¼zde 3'Ã¼n altÄ±nda ve temiz suyun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kutuplarda yer alÄ±yor.

TatlÄ± sularÄ±n da sadece Ã¼Ã§te biri kullanÄ±labiliyor. DolasÄ±yla insanÄ±n kullanabileceÄŸi su miktarÄ±, dÃ¼nyadaki toplam su varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1'inin de altÄ±nda.

Bu veriler, iÃ§ilebilir su kaynaklarÄ±nÄ±n ne kadar kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

844 MÄ°LYON Ä°NSAN SU SIKINTISI Ã‡EKÄ°YOR

TÃ¼m bu nedenlerden dolayÄ± temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼nyada, halihazÄ±rda 844 milyon insan temiz suya ulaÅŸamÄ±yor. Bu tablonun gelecek yÄ±llarda daha da kÃ¶tÃ¼ hale gelmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AraÅŸtÄ±rmalara gÃ¶re, 2000 ve 2050 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda dÃ¼nya nÃ¼fusunun 3 milyar artmasÄ± ve temiz suya olan talebin yÃ¼zde 55 yÃ¼kselmesi bekleniyor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlerâ€™in (BM) raporunda da son yÃ¼zyÄ±lda temiz suya olan ihtiyacÄ±n 6 kat yÃ¼kseldiÄŸi, her yÄ±l temiz su ihtiyacÄ±nÄ±n yÃ¼zde 1 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ±, 2050â€™de 5 milyar insanÄ±n temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± belirtiliyor.

BM raporunda ayrÄ±ca, Ã¶nlem alÄ±nmamasÄ± durumunda 2030â€™da dÃ¼nyadaki mevcut temiz suyun insanlÄ±ÄŸÄ±n ihtiyacÄ±nÄ±n yalnÄ±zca yÃ¼zde 60â€™Ä±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekiliyor. Su kaynaklarÄ±nÄ±n kapasitesi ile insanlÄ±ÄŸÄ±n ihtiyaÃ§ duyduÄŸu temiz su miktarÄ± arasÄ±ndaki farkÄ±n giderek bÃ¼yÃ¼mesi bekleniyor.

TÃœRKÄ°YE'DE TEMÄ°Z SU

SanÄ±lanÄ±n aksine su zengini bir Ã¼lke olmayan TÃ¼rkiye, kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen yÄ±llÄ±k ortalama 1519 metrekÃ¼p su miktarÄ±yla temiz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken bir Ã¼lke kabul ediliyor.

Su kaynaklarÄ± bakÄ±mÄ±ndan zengin sayÄ±lan Ã¼lkelerdeki bu oran, 8 bin ila 10 bin metrekÃ¼p olarak kabul ediliyor. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu, TÃ¼rkiye'nin nÃ¼fusunun 2030â€™da 100 milyona ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Bu durumda, kiÅŸi baÅŸÄ±na dÃ¼ÅŸen su miktarÄ±nÄ±n 1120 metrekÃ¼pe kadar dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor.

TÃ¼rkiye'nin 110 milyar metrekÃ¼p kullanÄ±labilir su potansiyelinin yÃ¼zde 16'sÄ± iÃ§me ve kullanÄ±mda, yÃ¼zde 72'si tarÄ±msal sulamada, yÃ¼zde 12'si de sanayide tÃ¼ketiliyor.