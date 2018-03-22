Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerini denetledi.
Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu.
Ä°lk olarak Ã–ncÃ¼pÄ±nar GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ± yakÄ±ndaki birlikleri denetleyen Akar, bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgi aldÄ±.
Akar, buradaki incelemenin ardÄ±ndan beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esine hareket etti.
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
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Orgeneral Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu
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