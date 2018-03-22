14:08, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda



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Orgeneral Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Kilis'te sÄ±nÄ±r birliklerini denetledi. Orgeneral Akar, beraberindeki askeri heyetle sÄ±nÄ±r birliklerinde incelemelerde bulundu. Ä°lk olarak Ã–ncÃ¼pÄ±nar GÃ¼mrÃ¼k KapÄ±sÄ± yakÄ±ndaki birlikleri denetleyen Akar, bÃ¶lgedeki geliÅŸmelere iliÅŸkin bilgi aldÄ±. Akar, buradaki incelemenin ardÄ±ndan beraberindekilerle helikopterle Gaziantep'in Ä°slahiye ilÃ§esine hareket etti.

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