14:07, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

YPG/PKK'nÄ±n, Afrin'de Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±larÄ± eÄŸittiÄŸi kamp





Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in HacÄ±hasanlÄ± bÃ¶lgesinde, hava harekatÄ± ile imha edilen ve YPG/PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± eÄŸittiÄŸi belirlenen eÄŸitim kampÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±ndaÂ Afrin'in HacÄ±hasanlÄ±Â bÃ¶lgesinde,Â hava harekatÄ±Â ile imha edilen veÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± eÄŸittiÄŸiÂ belirlenenÂ eÄŸitim kampÄ±Â gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â YPG/PKK mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirildiÄŸi Afrin'de terÃ¶rÃ¼n de izleri bir bir siliniyor. Afrin ilÃ§e merkezinin kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, bÃ¶lgede mayÄ±n ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. Temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n en kÄ±sa sÃ¼rede yeniden normal yaÅŸamlarÄ±na dÃ¶nmesi planlanÄ±yor. Ã–te yandan, terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rÄ±lan bÃ¶lgede, daha Ã¶nce hava harekatÄ±yla yerle bir edilen terÃ¶r kamplarÄ± da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye baÅŸlandÄ±. Bunlardan biri de Afrin'in HacÄ±hasanlÄ± bÃ¶lgesinde bulunan eÄŸitim kampÄ±. Yerle bir edilen kampÄ±n, harekat sÄ±rasÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶ristlerin Ã¼zerinde bulunan hafÄ±za kartlarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kan, 13-17 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuk savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n eÄŸitildiÄŸi merkez olduÄŸu belirlendi. GeniÅŸ ve ormanlÄ±k bir alana kurulu kampta su kuyusundan atÄ±ÅŸ alanÄ±na, yatakhaneden muhabere merkezine kadar Ã§ok sayÄ±da bÃ¶lÃ¼m bulunuyor. YPG/PKK, kampta, zorla ailelerinden kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± Ã§ocuklara silahlÄ± eÄŸitim veriyordu.

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