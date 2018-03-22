14:28, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Filipinler'de uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼pheli Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼



Foto: ArÅŸiv

Filipinler'in kuzeyinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'de uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele operasyonlarÄ±nda bir gÃ¼nde 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Polis mÃ¼fettiÅŸi Romeo M. Caramat Jr, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzeyindeki Bulacan eyaletinin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen 70'ten fazla uyuÅŸturucu operasyonunda 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Caramat, operasyonlarda 109 zanlÄ±nÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Polis kayÄ±tlarÄ±na gÃ¶re, Filipinler'de uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlarda ÅŸimdiye dek yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuÅŸturucu ve yolsuzlukla mÃ¼cadeleye Ã¶ncelik vereceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Duterte, uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadele Ã§erÃ§evesinde emniyet gÃ¼Ã§lerine "vur emri" vermiÅŸti. Duterte hÃ¼kÃ¼meti, Filipinli ve yabancÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri tarafÄ±ndan sert dille eleÅŸtiriliyor. Bu Ã¶rgÃ¼tler, Filipinler hÃ¼kÃ¼metinin "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§" iÅŸlediÄŸini savunuyor. DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

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