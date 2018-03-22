15:07, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Somali'de EÅŸ-Åžebab'Ä±n elebaÅŸlarÄ± yakalandÄ±



arÅŸiv

Somali'de EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Bay ve Gedo bÃ¶lge sorumlularÄ± Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Somali'nin gÃ¼neyindeki Bay bÃ¶lgesinde ordunun dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda EÅŸ-Åžebab terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 3 elebaÅŸÄ±nÄ±n yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan habere gÃ¶re, Bay'de dÃ¼zenlenen operasyonda EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Bay ve Gedo bÃ¶lge sorumlularÄ± Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandÄ±. Mualim Geddow'un sorgusunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgede yaÅŸayan sivilleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Ã–te yandan Somali ordusunun AÅŸaÄŸÄ± Åžaballe'de dÃ¼n gece dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda EÅŸ-Åžebab'Ä±n AÅŸaÄŸÄ± Åžaballe ve Orta Åžaballe bÃ¶lge sorumlusu olarak bilinen Abdikerim Ebu Hamza'nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi. Somali CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Abdullah Fermacu'nun geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ±nda EÅŸ-Åžebab'a karÅŸÄ± savaÅŸ ilan etmesinin ardÄ±ndan ordunun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ hedef alan operasyonlarÄ±na hÄ±z verdiÄŸi belirtiliyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.