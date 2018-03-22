15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ DavasÄ±nda gerginlik

15 Temmuz'daki FETÃ– darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda,Â 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda otuz yediÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 143 sanÄ±klÄ± davaya ara verildiÄŸi sÄ±rada sanÄ±k yakÄ±nÄ± ile 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.
Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r ceza Mahkemesince BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonunda yapÄ±lan duruÅŸmaya Ã¶ÄŸle arasÄ± verilmesi Ã¼zerine Ã¶nce sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± sonra mÃ¼ÅŸtekiler salondan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
15 Temmuz Gazisi Ä°lyas AbuÅŸoÄŸlu, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ±n salon dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada bir sanÄ±k yakÄ±nÄ±nÄ±n "Ne iÅŸiniz var burada? GÃ¶stereceÄŸiz size. Neden geliyorsunuz buraya" diyerek kendisini tahrik ettiÄŸini sÃ¶yledi.
AbuÅŸoÄŸlu'nun yanÄ±ndaki mÃ¼ÅŸteki avukatÄ± ve bazÄ± mÃ¼ÅŸtekiler de sanÄ±k yakÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸini duyduklarÄ±nÄ±, kendilerini tahrik etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Taraflar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmasÄ± nedeniyle sanÄ±k yakÄ±nÄ± ve eÅŸi binadaki bir odaya alÄ±ndÄ±.
AbuÅŸoÄŸlu'nun ÅŸikayetÃ§i olmak istediÄŸini belirtmesi Ã¼zerine, sanÄ±k yakÄ±nÄ± emniyete ait sivil bir minibÃ¼sle BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Polis Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AbuÅŸoÄŸlu da avukatÄ±yla birlikte ayrÄ± bir araÃ§la polis merkezine gitti.
YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±
NijeryalÄ± akademisyen Dr. Muhammed, TÃ¼rkiye'nin Nijerya ile iliÅŸkilerinin OsmanlÄ± Devleti'ne dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, sanÄ±k yakÄ±nÄ±yla 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik Ã§Ä±ktÄ±
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PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde terÃ¶ristlerin zarar verdiÄŸi okullar, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸiyle onarÄ±larak eÄŸitim-Ã¶ÄŸretime hazÄ±r hale getiriliyor
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