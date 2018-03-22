15:08, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ DavasÄ±nda gerginlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

15 Temmuz'daki FETÃ– darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda,Â 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin haklarÄ±nda otuz yediÅŸer kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istenen 143 sanÄ±klÄ± davaya ara verildiÄŸi sÄ±rada sanÄ±k yakÄ±nÄ± ile 15 Temmuz gazisi arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.

Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r ceza Mahkemesince BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonunda yapÄ±lan duruÅŸmaya Ã¶ÄŸle arasÄ± verilmesi Ã¼zerine Ã¶nce sanÄ±k yakÄ±nlarÄ± sonra mÃ¼ÅŸtekiler salondan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

15 Temmuz Gazisi Ä°lyas AbuÅŸoÄŸlu, sanÄ±k yakÄ±nlarÄ±nÄ±n salon dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mden geÃ§tiÄŸi sÄ±rada bir sanÄ±k yakÄ±nÄ±nÄ±n "Ne iÅŸiniz var burada? GÃ¶stereceÄŸiz size. Neden geliyorsunuz buraya" diyerek kendisini tahrik ettiÄŸini sÃ¶yledi.

AbuÅŸoÄŸlu'nun yanÄ±ndaki mÃ¼ÅŸteki avukatÄ± ve bazÄ± mÃ¼ÅŸtekiler de sanÄ±k yakÄ±nÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸini duyduklarÄ±nÄ±, kendilerini tahrik etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Taraflar arasÄ±nda gerginlik yaÅŸanmasÄ± nedeniyle sanÄ±k yakÄ±nÄ± ve eÅŸi binadaki bir odaya alÄ±ndÄ±.

AbuÅŸoÄŸlu'nun ÅŸikayetÃ§i olmak istediÄŸini belirtmesi Ã¼zerine, sanÄ±k yakÄ±nÄ± emniyete ait sivil bir minibÃ¼sle BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Polis Merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AbuÅŸoÄŸlu da avukatÄ±yla birlikte ayrÄ± bir araÃ§la polis merkezine gitti.