15:13, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal edildi



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Bursa Deniz OtobÃ¼slerinin (BUDO) bazÄ± seferleri olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle iptal oldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BUDO'nun internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) arasÄ±nda 12.30 ve 14.30, Bursa (Mudanya)-Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) arasÄ±nda 13.00, Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)-Armutlu (Ä°hlas) arasÄ±nda 14.30 ve Armutlu (Ä°hlas)-Bursa (Mudanya) arasÄ±nda 15.55 seferleri hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BUDO'nun saat 11.00 ve Ã¶ncesindeki bazÄ± seferleri de aynÄ± gerekÃ§eyle iptal edilmiÅŸti.

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