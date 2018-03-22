15:15, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a suikast giriÅŸimi





Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas, Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu

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