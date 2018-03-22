Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'a suikast giriÅŸiminde bulunanlar Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Hamas, Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a 13 Mart'ta Gazze'de bombalÄ± saldÄ±rÄ± ile suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.
Hamas'a baÄŸlÄ± Gazze'deki Filistin Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k on gÃ¼n Ã¶nceÂ Hamdallah'Ä±n konvoyunu hedef alan bombalÄ± saldÄ±rÄ±yla ilgili aranan ÅŸÃ¼phelilere, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince Gazze'de operasyon dÃ¼zenlendi.
Operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸ ÅŸÃ¼phelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-EÅŸheb'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â
Ã‡atÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda aÄŸÄ±r yaralanan EÅŸheb'in kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedilen aÃ§Ä±klamada,Â operasyondaÂ ayrÄ±ca 2 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, olayÄ±n ÅŸÃ¼phelilerinden birinin de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n,Â Hamdallah'Ä±n konvoyunu hedef alan saldÄ±rÄ±yla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±ndaÂ saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸ ÅŸÃ¼phelisinin Enes Abdulmalik Abdulkadir Ebu Husa olarak tespit edildiÄŸi, suÃ§lunun yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Hamas tarafÄ±ndan yÃ¶netilen Gazze'deki Filistin Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'dan gelen Hamdallah'Ä±n Gazze Åžeridi'ne giriÅŸ yapan konvoyunda bomba patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ ve yaralÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
Filistin resmi ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberinde ise Hamdallah ile kendisine eÅŸlik eden Filistin Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Macid Ferec'in konvoyuna bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi ve saldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.Â
OlayÄ±n ardÄ±ndan Filistin yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu patlamanÄ±n sorumluluÄŸunun Hamas'a ait olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.
Filistin Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Ferec ise sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n Filistin ulusal birliÄŸini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "SanÄ±rÄ±m bir tarafÄ± suÃ§lamak iÃ§in erken. Ancak her kim burada hakimse topraklarÄ±n gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin tam sorumluluÄŸu alÄ±r." demiÅŸti.
Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda konvoyuna dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulmuÅŸ,Â Hamas ve Fetih hareketleri de sÃ¶z konusuÂ saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±namÄ±ÅŸtÄ±.
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