Fransa'da TÃ¼rklere ait markette yangÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'nÄ±n Grenoble kentinde Ã¶nceki gece TÃ¼rklere ait bir markette Ã§Ä±kan yangÄ±nda yaralanan ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Yerel La Dauphine gazetesinde yer alan bilgilere gÃ¶re, gece yarÄ±sÄ±ndan hemen sonra, Grenoble'da bulunan UÄŸur Market'te yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.
Haberde, gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ±n markete bir kundaklama giriÅŸimini tesbit ettiÄŸi ve olay yerine Ã§aÄŸrÄ±lan polis ve itfaiyenin mÃ¼dahalesi sonrasÄ± yangÄ±nÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, alevlerin sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± yan dÃ¼kkanda olduÄŸu tesbit edilen bir kiÅŸinin aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
MaÄŸazada uyuduÄŸu tespit edilen bu kiÅŸinin, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede bugÃ¼n akÅŸam saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. TÃ¼rkiye'nin Lyon BaÅŸkonsolosu Ã–zgÃ¼r Ã‡akar, dumandan zehirlenerek hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi anlaÅŸÄ±lan bu kiÅŸinin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenildiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã‡akar ayrÄ±ca, yangÄ±nÄ±n kundaklama sonucu Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi bilgisini verdi. YangÄ±nda 8 kiÅŸinin hafif yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Marketin yangÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, itfaiye ekiplerinin sabah 06.00'ya kadar sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu market ve Ã§evresindeki binalarÄ±n gÃ¼venli hale getirildiÄŸi belirtildi.
Grenoble kentinde Ã¶nceki gece marketinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
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