15:32, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

YouTube silah videolarÄ±nÄ± daha fazla kÄ±sÄ±tlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Video paylaÅŸÄ±m sitesiÂ YouTube,Â ateÅŸli silahlarlaÂ ilgili iÃ§eriÄŸe sahipÂ videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalarÂ getirdi.

Google'un sahibi olduÄŸu YouTube, uygulama Ã§erÃ§evesinde ateÅŸli silahlar, yÃ¼ksek kapasiteli ÅŸarjÃ¶r ile susturucu gibi silah aksesuarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± ve montajÄ±nÄ± anlatan iÃ§eriklere kÄ±sÄ±tlama getirdi.

Video paylaÅŸÄ±m sitesinin aynÄ± zamanda silah ve aksesuarlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili iÃ§eriklere de yasak getirdiÄŸi kaydedildi.

YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili kÄ±sÄ±tlama uygulamasÄ±na geÃ§en yÄ±l baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan ÅŸikayetleri dikkate alan site, ateÅŸli silahlarla ilgili reklamlarÄ± video kategorilerinden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡ok sayÄ±da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya sahne olan ABD'de Google silah ve bomba yapÄ±mÄ±yla ilgili videolara yer verdiÄŸi iÃ§in sert bir biÃ§imde eleÅŸtiriliyor.

YouTube'da "nasÄ±l silah yapÄ±lÄ±r" aramasÄ±, milyonlarca video ile sonuÃ§lanÄ±yor.