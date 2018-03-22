YouTube silah videolarÄ±nÄ± daha fazla kÄ±sÄ±tlayacak

Video paylaÅŸÄ±m sitesiÂ YouTube,Â ateÅŸli silahlarlaÂ ilgili iÃ§eriÄŸe sahipÂ videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalarÂ getirdi.
Google'un sahibi olduÄŸu YouTube, uygulama Ã§erÃ§evesinde ateÅŸli silahlar, yÃ¼ksek kapasiteli ÅŸarjÃ¶r ile susturucu gibi silah aksesuarÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±nÄ± ve montajÄ±nÄ± anlatan iÃ§eriklere kÄ±sÄ±tlama getirdi.
Video paylaÅŸÄ±m sitesinin aynÄ± zamanda silah ve aksesuarlarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±yla ilgili iÃ§eriklere de yasak getirdiÄŸi kaydedildi.
YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili kÄ±sÄ±tlama uygulamasÄ±na geÃ§en yÄ±l baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan ÅŸikayetleri dikkate alan site, ateÅŸli silahlarla ilgili reklamlarÄ± video kategorilerinden Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
Ã‡ok sayÄ±da silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya sahne olan ABD'de Google silah ve bomba yapÄ±mÄ±yla ilgili videolara yer verdiÄŸi iÃ§in sert bir biÃ§imde eleÅŸtiriliyor.
YouTube'da "nasÄ±l silah yapÄ±lÄ±r" aramasÄ±, milyonlarca video ile sonuÃ§lanÄ±yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
AP BaÅŸkanÄ± Tajani, "Mark Zuckerberg'i Avrupa Parlamentosu'na davet ettik. Facebook'un, kiÅŸisel verilerin demokrasiyi manipÃ¼le etmek iÃ§in kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na, 500 milyon AvrupalÄ±nÄ±n temsilcileri karÅŸÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klÄ±k getirmesi gerekiyor." dedi.
Amerikan teknoloji ÅŸirketi IBM dÃ¼nyanÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼k bilgisayarÄ±nÄ± Ã¼retti
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, Rus yasalarÄ±na uymamasÄ± halinde Telegram'Ä±n yasaklanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡in Roket FÄ±rlatma Teknolojisi Akademisi ve Tiencin Teda UluslararasÄ± KardiyovaskÃ¼ler Hastanesi tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa yapay kalp geliÅŸtirildiÄŸi bildirildi
Google'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin yeni politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde "kripto para ve benzer iÃ§erikle" ilgili reklamlara yasak getirileceÄŸi belirtildi.
Larry Page'in desteklediÄŸi Kitty Hawk, uÃ§an taksi modeli Cora'yÄ± kamuoyuna tanÄ±ttÄ±
Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±nÄ±n (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi yakÄ±nÄ±nda bir "kalÄ±ntÄ± galaksi" gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.
Samsun KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±'nda gÃ¶rÃ¼len "GribaÅŸlÄ± KÄ±zkuÅŸu"nun TÃ¼rkiye'de 484'Ã¼ncÃ¼ kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ olarak kayda geÃ§irildiÄŸi belirtildi
Genlerin, kiÅŸiler arasÄ±nda empati dÃ¼zeyindeki farklÄ±lÄ±kta en az yÃ¼zde 10 oranÄ±nda belirleyici olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Amerikan uzay aracÄ± ve roket Ã¼reticisi SpaceX firmasÄ±nÄ±n kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk iÃ§in ilk testlerin gelecek sene baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ã‡in'in kilit teknolojilerdeki atÄ±lÄ±mlarÄ± hÄ±zlandÄ±rmak iÃ§in yapay zeka Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin kÄ±lavuz yayÄ±mlayarak, bu alanda ayrÄ±ntÄ±lÄ± dÃ¼zenlemeler yapacaÄŸÄ± bildirildi
Teknoloji ÅŸirketi Microsoft'un siber gÃ¼venliÄŸe iliÅŸkin 1 milyar dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã‡inli firma Baidu, geliÅŸtirdiÄŸi yapay zekayÄ± Googleâ€™a bir sesli cevap dosyasÄ± gÃ¶ndererek duyurdu.
Konya'da, AkÄ±nsoft isimli yazÄ±lÄ±m firmasÄ±nca kurulan "AkÄ±nRobotics" fabrikasÄ±nda Ã¼retilen "insansÄ±" robotlar, Savunma Sanayii MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n projesine talip oldu
Ã‡inâ€™in iletiÅŸim uydusu filosunu gÃ¼ncelleyerek yer temelli iletiÅŸim aÄŸÄ±nÄ±n yerini alacaÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n herhangi bir yerine iletiÅŸim hizmetleri sunabileceÄŸini belirtti.