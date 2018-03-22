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19:01, 22 Mart 2018 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
15:48, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

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Hakkari'de sayaÃ§ yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel
Hakkari'de sayaÃ§ yenileme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na engel

YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼nde bir grubun, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine gergin anlar yaÅŸandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esinde, elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan bir grup ile ekipler arasÄ±nda gerginlik yaÅŸandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ilÃ§eye 20 kilometre uzaklÄ±ktaki AdaklÄ± kÃ¶yÃ¼ne elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri eÅŸliÄŸinde giden yÃ¼klenici firma ekiplerine, sayaÃ§larÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesini istemeyen bir grup karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

UyarÄ±lara raÄŸmen ekipleri engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan gruba jandarma ekipleri mÃ¼dahale etti.

Ekipler, grubun daÄŸÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan elektrik sayaÃ§larÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme iÅŸlemlerine baÅŸladÄ±.



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