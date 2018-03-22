15:59, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Afrin'den acÄ± haber: 3 ÅŸehit



Foto: ArÅŸiv

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesiyle 3 askerin ÅŸehit olduÄŸunu sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TSK birliklerinin Afrin'de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± tuzaklarÄ±nÄ±n temizlenmesiÂ faaliyeti sÄ±rasÄ±nda bugÃ¼n 3 askerin ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.

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