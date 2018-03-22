16:04, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Rejim ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'dan ilk tahliyeler baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Esed rejimiÂ ve destekÃ§ilerinin abluka altÄ±nda tuttuÄŸuÂ DoÄŸu Guta'ya baÅŸlattÄ±klarÄ± kara harekatÄ±nÄ±n Haresta ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ±na ulaÅŸmasÄ± sonrasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, ilÃ§edeki binlerce sivil ve askeri muhaliflerin tahliyesi baÅŸladÄ±.

Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu, DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ilÃ§esindeki askeri muhalifler ve sivilleri taÅŸÄ±yan ilk konvoydan 5 otobÃ¼s Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°dlib ve Ã§evresindeki bÃ¶lgelere doÄŸru hareket etti.

Haresta'dan gÃ¼n iÃ§erisinde Ã§Ä±kmasÄ± planlanan ilk konvoyda toplam 40 otobÃ¼s yer alÄ±rken, ilk tahliyenin ardÄ±ndan ilÃ§eden Ã§Ä±kan sivil sayÄ±sÄ±nÄ±n bin 500 civarÄ±nda olmasÄ± bekleniyor.

Haresta'dan ayrÄ±lanlarÄ±n Ä°dlib'deki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerine yerleÅŸtirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AnlaÅŸma gereÄŸi, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki Haresta ilÃ§esinden, aralarÄ±nda askeri gruplarÄ±nda olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 8 bin kiÅŸinin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Haresta Ä°lÃ§esi Yerel Meclis BaÅŸkanÄ± Husam Beyruti, rejimle varÄ±lan anlaÅŸma sonucu ilÃ§edeki askeri muhaliflerin ve ailelerinin yanÄ± sÄ±ra ilÃ§eden Ã§Ä±kmak isteyenlerin Suriye'nin kuzeyindeki bÃ¶lgelere gÃ¶nderileceklerini belirtti.

Beyruti, "AnlaÅŸma gereÄŸi bÃ¶lgede saÄŸlÄ±k durumlarÄ± kÃ¶tÃ¼ olanlar, istekleri Ã¼zerine ya Ä°dlib'e ya da Åžam'daki hastanelere kaldÄ±rÄ±lacak. BÃ¶lgede kalan sivillere dokunulmayacak. BÃ¶lgedeki evlerine dÃ¶nmek isteyen sivillere de rejim gÃ¼Ã§leri izin verecek." dedi.

Rejim garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde tahliyelerin sÃ¼receÄŸini kaydeden Beyruti, tahliyelerin 4 aÅŸamalÄ± olarak tamamlanmasÄ±nÄ± hedeflediklerini dile getirdi.

Tahliyenin tamamlanmasÄ±yla Haresta ilÃ§esinin rejim gÃ¼Ã§lerinin kontrolÃ¼ne girmesi ve Ã¼Ã§e bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ durumda olan DoÄŸu Guta'nÄ±n gÃ¼ney ve kuzey parÃ§alarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸÄ±n kopmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

19 ÅžUBAT'TAN BU YANA BÄ°NDEN FAZLA SÄ°VÄ°L Ã–LDÃœRÃœLDÃœ

Sivil Savunma kaynaklarÄ±ndan edinen bilgiye gÃ¶re, rejim ve destekÃ§ilerinin 19 Åžubat'tan bu yana DoÄŸu Guta'daki sivil yerleÅŸim alanlarÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ± sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybeden sivillerin sayÄ±sÄ±nÄ±n bini geÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â

Rejimin belirlediÄŸi geÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde tutulan sivillerin hiÃ§bir uluslararasÄ± gÃ¼vencesi bulunmazken, muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da 400 bin kiÅŸi 5 yÄ±ldÄ±r abluka altÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda "GerginliÄŸi Azaltma BÃ¶lgesi" ilan edilmesine raÄŸmen Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bÃ¶lgeyi abluka altÄ±nda tutup, son aylarda saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± ÅŸiddetlendirdi.â€¨â€¨

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