Reza Zarrab'ın avukatları istifa etti

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Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle yargılanan Reza Zarrab'ın avukatları mahkemeye istifa ettiklerini belirten dilekçe yolladı.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kandilli sırtlarındaki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen köşkte izinsiz inşai ve fiziki müdahale yaptırdığı gerekçesiyle işadamı Reza Zarrab ile inşaatı yapan mimar Firuz Akın Han’ın yargılandığı davanın 3. duruşması dün görüldü. Duruşmaya New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargı süreci devam eden Zarrab'ın avukatları vekillikten istifalarını belirten dilekçe yolladı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ’ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Reza Zarrab ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Reza Zarrab'a ait Üsküdar Kandilli’deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kanunu’na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, “İmar kirliliğine neden olmak” ve “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na” muhalefet suçlarından 10’ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasına sanık Firuz Akın Han ve vekili Avukat Levent Öge katıldı. Duruşmada hâkim değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu ve Zarrab için yazılan yurtdışı talimatın dönmediği ifade edildi. Duruşmada ayrıca Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ve Ayten Yılmaz’ın vekillikten istifalarını bildiren dilekçeleri sunmaları dikkat çekti. Mahkeme, Zarrab için yazılan yurtdışı talimatının dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 26 Haziran’a erteledi.
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