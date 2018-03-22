16:29, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±





Stockholm Camisi yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada caminin kapÄ±sÄ±na bir kez daha gamalÄ± haÃ§ Ã§izildiÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§â€™in baÅŸkenti Stockholmâ€™de bir cami Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya hedef oldu. Ä°sveÃ§'teki Stockholm CamisiÂ yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada caminin kapÄ±sÄ±na bir kez dahaÂ gamalÄ± haÃ§Â Ã§izildiÄŸi belirtildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetle kÄ±nandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada caminin bu tip Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lara yÄ±llardÄ±r maruz kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak ''Cami Ã¼yelerimiz ve cemaatimiz, bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±lardan dolayÄ± son derece tedirgin. Maalesef Ã§ok sayÄ±da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramamÄ±za raÄŸmen, hÃ¼kÃ¼met Ä°slamofobi ve nefret sÃ¶ylemine karÅŸÄ± bir ÅŸey yapamadÄ±.'' ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'nin haberine gÃ¶re, 2017'de Stockholm Camisi'ne 22 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. 2018'nin baÅŸÄ±ndan bu yana ise cami, 23 kez saldÄ±rganlarÄ±n hedefi oldu.

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