16:49, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Ä°ngilizlerin pasaportunu Fransa hazÄ±rlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'de Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ (Brexit) sonrasÄ± Ã§Ä±karÄ±lacak pasaportlarÄ±n ihalesini FransÄ±z bir ÅŸirketin kazanmasÄ±, Ã¼lkede tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

The Sun gazetesinde yer alan habere gÃ¶re AB'den Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sonrasÄ± yeni Ä°ngiliz pasaportlarÄ±nÄ±n basÄ±mÄ±na yÃ¶nelik ihaleyi Gemalto isimli FransÄ±z ÅŸirket kazandÄ±. Ä°hale bedelinin ise yaklaÅŸÄ±k 890 milyon dolar olduÄŸu tahmin ediliyor.

Pasaport ihalesi, Brexit yanlÄ±larÄ±nÄ±n tepkisini Ã§ekti.

Eski Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± ve Muhafazakar Parti Milletvekili Priti Patel, kararÄ±n "utanÃ§ verici" olduÄŸunu belirterek, Ä°ngiliz firmasÄ±nÄ±n ihaleyi kaybetmesinden son derece Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu ifade etti.

Ä°ÅŸÃ§i Partisi Milletvekili John Francis Spellar ise kararÄ±n son derece "rezil ve akÄ±lsÄ±zca" olduÄŸunu dile getirerek, "Theresa May Ä°ngiliz endÃ¼strisi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± savunmak Ã¼zere buna hemen mÃ¼dahale etmelidir." Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilileri de yeni pasaportlarÄ±n basÄ±mÄ± konusunda adil ve aÃ§Ä±k bir rekabet uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, pasaportlarÄ±n BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yapÄ±lma zorunluluÄŸu bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Yetkililer, pasaportlarÄ±n yabancÄ± firma tarafÄ±ndan basÄ±lmasÄ±nÄ±n herhangi bir gÃ¼venlik sorunu teÅŸkil etmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Yeni pasaportlar, Ä°ngiltere'nin AB'den resmen Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mart 2019'da tanÄ±tÄ±lacak.