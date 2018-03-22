Ã‡ekya'da kimyasal madde Ã¼reten fabrikada patlama

Ã‡ekya'daÂ kimyasal madde Ã¼reten fabrikada meydana gelenÂ patlamada 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Ä°tfaiye SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vladimara Kerekova, baÅŸkent Prag'Ä±n kuzeyinde yer alan Kralupy nad Vltavou kentinde kimyasal madde Ã¼retilen Synthos tesisinde meydana gelen patlamada 6 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ aÃ§Ä±kladÄ±.
Kerekova, patlamada Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan AB Zirvesi'nin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Avrupa Konseyi'nde bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±da Avrupa BirliÄŸi liderleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir taslaÄŸa gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamleleri â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak.
TÃ¼rkmenler, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlerde, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin iki oy hakkÄ± bulunmasÄ±na tepklli
Danimarka hÃ¼kÃ¼meti 'Getto PlanÄ±' adÄ± altÄ±nda Ã¼lkede yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klarla ilgili 21 maddelik yeni kararlar aldÄ±
YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sebha'da SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesi, UMH'ya baÄŸlÄ± komiteyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, 21 Mart Nevruz BayramÄ±'nda Ã–zbekistan'Ä±n Semerkand ÅŸehrini ziyaret etti.
BaÅŸkent Seul'de kamu gÃ¶revlilerinin Ã§alÄ±ÅŸma saatlerini azaltmak iÃ§in bilgisayarlarÄ± kapatÄ±lacak
Ã‡ekya'da kimyasal madde Ã¼reten fabrikada meydana gelen patlamada 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Brexit sonrasÄ± hazÄ±rlanacak pasaportlarÄ± FransÄ±z ÅŸirketin kazanmasÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu
Stockholm Camisi yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada caminin kapÄ±sÄ±na bir kez daha gamalÄ± haÃ§ Ã§izildiÄŸi belirtildi
Reza Zarrabâ€™Ä±n avukatlarÄ± Åžeyda YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ayten YÄ±lmaz Kandilli'deki izinsiz inÅŸa davasÄ±nda vekillikten istifalarÄ±nÄ± bildiren dilekÃ§eleri sundu
Esed rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Haresta ilÃ§esinde sivillerin ve askeri gruplarÄ±n ilk tahliyesine baÅŸlandÄ±
Grenoble kentinde Ã¶nceki gece marketinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda yaralanarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Filistin BaÅŸbakanÄ± Rami el-Hamdallah'a Gazze'de suikast giriÅŸiminde bulunan iki kiÅŸinin dÃ¼zenlenen operasyonla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Somali'de EÅŸ-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Bay ve Gedo bÃ¶lge sorumlularÄ± Mualim Geddow Aden ve Abdirahman Fiilow yakalandÄ±
Filipinler'in kuzeyinde dÃ¼zenlenen uyuÅŸturucu operasyonlarÄ±nda 13 ÅŸÃ¼phelinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi