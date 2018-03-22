Ã‡ekya'da kimyasal madde Ã¼reten fabrikada patlama

Stockholm Camisi'ne bir kez daha Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±

Stockholm Camisi yÃ¶netiminden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada caminin kapÄ±sÄ±na bir kez daha gamalÄ± haÃ§ Ã§izildiÄŸi belirtildi