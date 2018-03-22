17:03, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Kore'den fazla mesaiye Ã§Ã¶zÃ¼m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore'de, kamu gÃ¶revlilerinin fazla mesai yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde kapatÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

BBC'nin haberine gÃ¶re, sadece baÅŸkent Seul'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek bu yeni uygulamayla, kamu gÃ¶revlilerinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri aÅŸamalÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.

Uygulamaya gÃ¶re, 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bilgisayarlarÄ± yerel saatle 20.00'de kapatÄ±lacak. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftalarÄ±ndaki cuma gÃ¼nlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar 19.30'da bilgisayarlarÄ±nÄ± kapatacak.

MayÄ±s ayÄ±ndan itibaren ise her cuma gÃ¼nÃ¼ kamu gÃ¶revlileri, 19.00'da bilgisayarlarÄ±nÄ± kapatarak iÅŸ yerinden ayrÄ±lacak.

Seul yÃ¶netimi, istisnalar hariÃ§ tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n uymasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸu bu uygulamayla memurlardaki fazla Ã§alÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yeni dÃ¼zenlemeye raÄŸmen, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 67,1'i, kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasÄ±nÄ± istiyor.

GÃ¼ney Kore, dÃ¼nyada en fazla Ã§alÄ±ÅŸma saatinin olduÄŸu Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. Kamu gÃ¶revlileri yÄ±llÄ±k ortalama 2 bin 739 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sÃ¼re, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerdeki ortalama mesai sÃ¼resinden bin saat daha fazla.

GÃ¼ney Kore Meclisi, bu ay baÅŸÄ±nda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yasa ile haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma saatini 68'den 52'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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