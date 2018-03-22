17:12, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Kazak lider nevruz iÃ§in Ã–zbekistan'a gitti

Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, 21 Mart Nevruz BayramÄ±'nda Ã–zbekistan'Ä±n Semerkand ÅŸehrini ziyaret etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev burada Ã–zbek mevkidaÅŸÄ± Åževket Mirziyayev tarafÄ±ndan aÄŸÄ±rlandÄ±.

1. Orta Asya Liderler Zirvesi sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±ndaki sÄ±cak iliÅŸkilerin devamÄ± olarak Kazak CumhurbaÅŸkanÄ± Semerkand'da Nevruz kutlamalarÄ±na katÄ±ldÄ±. Ä°ki CumhurbaÅŸkanÄ± Semerkand Forumu'nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi. Taraflar ikili iliÅŸkilerde yÃ¼kselen iÅŸbirliÄŸi trendinden dolayÄ± memnuniyetlerini belirttiler.

Ä°ki lider de Orta Asya devletlerinin birbiri arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek burada Ã–zbekistan ve Kazakistan iliÅŸkilerinin bu durumlar doÄŸru orantÄ±lÄ± ilerlediÄŸini vurguladÄ±lar. Ã–zellikle Ã¼lkeler arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±r problemlerinin Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± bÃ¶lgedeki entegrasyonu daha da arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiler.

Liderler daha sonra eski Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°slam Kerimov'un da gÃ¶mÃ¼lÃ¼ olduÄŸu Hazreti HÄ±zr AnÄ±tÄ±'nÄ± ziyaret ettiler. Ä°ki liderin daha sonra Semerkand gezisi yaptÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Kaynak: KÄ±rÄ±m Haber AjansÄ±

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