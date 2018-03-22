Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarla ilgili sÄ±cak geliÅŸme

Libya'nÄ±n gÃ¼neyinde yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â Sebha kentinde SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesinin, ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kumetine (UMH) baÄŸlÄ± BaÅŸkanlÄ±k Konseyi tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen bakanlar komitesiyleÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi bildirildi.Â
UMH'ya baÄŸlÄ± bakanlar komitesi kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sebha'daki SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesi, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Sebha'da ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilenÂ komiteyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kabul etmedi.Â
Kentteki Ã§atÄ±ÅŸmalarda taraf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden kabile temsilcilerinin, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Libya ordusuyla yabancÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek bakanlar komitesiyleÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi bilgisi verildi.Â
Bakanlar Komitesi, dÃ¼n de ateÅŸkes imkanÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Tebu kabilesinden temsilcilerle bir araya gelmiÅŸti.Â
GÃ¶zlemciler, Halife Hafter gÃ¼Ã§leri ile UMH birliklerinin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± petrol zengini Sebha'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±, biri doÄŸudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diÄŸeri batÄ±daki Trablus merkezli UMH'ya tarafÂ iki kabile arasÄ±nda yaÅŸanan iktidar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumluyor.Â
Tobruk merkezli TM tarafÄ±ndan desteklenen Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler de dÃ¼n Sebha'daki taraflara, ateÅŸkese baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Hafter gÃ¼Ã§leri 8 Mart'ta daÂ Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki silahlÄ± gruplarla mÃ¼cadele iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Sebha kentinde 25 Åžubat'tan bu yana zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Yerel kaynaklar, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Tebu ve SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabileleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade ediyor. BazÄ± kaynaklar da olaylarÄ±n Libya ordusu ve Ã‡ad'dan gelen yabancÄ± milisler arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
HalihazÄ±rda Ã¼lkedeki askeri kurumlar, doÄŸu bÃ¶lgesinde TM'ye baÄŸlÄ± Halife Hafter liderliÄŸindeki silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve batÄ±sÄ±nda Trablus merkezli UMH'ya baÄŸlÄ± askeri birlikler olmak Ã¼zere ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.Â
Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan AB Zirvesi'nin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Avrupa Konseyi'nde bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±da Avrupa BirliÄŸi liderleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir taslaÄŸa gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamleleri â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak.
TÃ¼rkmenler, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlerde, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin iki oy hakkÄ± bulunmasÄ±na tepklli
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YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sebha'da SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesi, UMH'ya baÄŸlÄ± komiteyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti
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