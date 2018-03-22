17:14, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Libya'daki Ã§atÄ±ÅŸmalarla ilgili sÄ±cak geliÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Libya'nÄ±n gÃ¼neyinde yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±Â Sebha kentinde SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesinin, ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kumetine (UMH) baÄŸlÄ± BaÅŸkanlÄ±k Konseyi tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirilen bakanlar komitesiyleÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi bildirildi.Â

UMH'ya baÄŸlÄ± bakanlar komitesi kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sebha'daki SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesi, Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki Sebha'da ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gÃ¶revlendirilenÂ komiteyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kabul etmedi.Â

Kentteki Ã§atÄ±ÅŸmalarda taraf olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden kabile temsilcilerinin, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Libya ordusuyla yabancÄ± gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek bakanlar komitesiyleÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddettiÄŸi bilgisi verildi.Â

Bakanlar Komitesi, dÃ¼n de ateÅŸkes imkanÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Tebu kabilesinden temsilcilerle bir araya gelmiÅŸti.Â

GÃ¶zlemciler, Halife Hafter gÃ¼Ã§leri ile UMH birliklerinin konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± petrol zengini Sebha'da devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±, biri doÄŸudaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM), diÄŸeri batÄ±daki Trablus merkezli UMH'ya tarafÂ iki kabile arasÄ±nda yaÅŸanan iktidar Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak yorumluyor.Â

Tobruk merkezli TM tarafÄ±ndan desteklenen Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler de dÃ¼n Sebha'daki taraflara, ateÅŸkese baÄŸlÄ± kalma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Hafter gÃ¼Ã§leri 8 Mart'ta daÂ Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki silahlÄ± gruplarla mÃ¼cadele iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±lmasÄ± talimatÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Sebha kentinde 25 Åžubat'tan bu yana zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Yerel kaynaklar, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n Tebu ve SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabileleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini ifade ediyor. BazÄ± kaynaklar da olaylarÄ±n Libya ordusu ve Ã‡ad'dan gelen yabancÄ± milisler arasÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

HalihazÄ±rda Ã¼lkedeki askeri kurumlar, doÄŸu bÃ¶lgesinde TM'ye baÄŸlÄ± Halife Hafter liderliÄŸindeki silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve batÄ±sÄ±nda Trablus merkezli UMH'ya baÄŸlÄ± askeri birlikler olmak Ã¼zere ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸ durumda.Â