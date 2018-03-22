17:27, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkmenlerden PeÅŸmerge'nin 'iki oy hakkÄ±'na itiraz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkmenler, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlerde, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin iki oy hakkÄ± bulunmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

KerkÃ¼k'teki TÃ¼rkmeneli Partisi YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ã¼yesi Ali Ekrem, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "PeÅŸmerge gÃ¼cÃ¼nÃ¼n her bir unsuruna verilen biri sivil biri askeri olmak Ã¼zere iki seÃ§men kartÄ± seÃ§im kanunlarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r.'' dedi.

Aslen KerkÃ¼klÃ¼ olan ancak, halihazÄ±rda Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) gÃ¶rev yapan PeÅŸmerge unsurlarÄ±nÄ±n kentte oy kullanmasÄ±nÄ± istemediklerini sÃ¶yleyen Ekrem, "PeÅŸmerge'ye verilen iki karttan biri iptal edilmelidir. PeÅŸmerge'nin bir oyunu IKYB'de diÄŸer oyunu da KerkÃ¼k'te kullanmasÄ±na izin verilmemeli.'' diye konuÅŸtu.Â

Ä°hlale iliÅŸkin ellerinde resmi belgeler olduÄŸunu ve bu belgeleri Irak BaÄŸÄ±msÄ±z YÃ¼ksek SeÃ§im KomiserliÄŸine bildirdiklerini dile getiren Ekrem, konuya iliÅŸkin tÃ¼m yasal yollarÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Irak'ta 12 MayÄ±s'ta Ã¼lke genelindeki tÃ¼m siyasi partilerin katÄ±lacaÄŸÄ± genel seÃ§imlerde, ihlallerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla oy kullanma hakkÄ±na sahip her vatandaÅŸa SeÃ§im KomiserliÄŸi tarafÄ±ndan oy kullanÄ±m kartÄ± tahsis edildi.