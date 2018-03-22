17:42, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirttiÂ KalÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili ve bÃ¶lgesel konular ele alÄ±ndÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Ä°lgili Konular ErdoÄŸan trump ABD

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.