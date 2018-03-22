17:47, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Avrupa Konseyi'nden TÃ¼rkiye'ye Akdeniz doÄŸalgazÄ± uyarÄ±sÄ±





Avrupa Konseyi'nde bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±da Avrupa BirliÄŸi liderleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir taslaÄŸa gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamleleri â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FransÄ±z haber ajansÄ± AFP, Avrupa Konseyiâ€™nin bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± toplantÄ±dan Ã¶nce, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamlelerini â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlayacaÄŸÄ± ve toplantÄ±da TÃ¼rkiyeâ€™ye kÄ±nayacaÄŸÄ± ifade edildi AFPâ€™nin haberine gÃ¶re Avrupa Konseyi, TÃ¼rkiyeâ€™nin karÅŸÄ±sÄ±nda Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™nin yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± ifadesi yer alÄ±yor. Habere gÃ¶re, Avrupa BirliÄŸi liderleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir taslaÄŸa gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamleleri â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak.

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