18:16, 22 Mart 2018 Perşembe

AB Liderler Zirvesi başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brüksel'de AB Konseyi binasında 2 gün sürecek olan liderler zirvesi başladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit), Batı Balkanlar, Rusya, Türkiye'deki gelişmeler, dijital şirketlerin vergilendirilmesi ve ekonomik konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin, "AB, hiçbir kazananı olmayacak bir ticaret savaşına girmek istemiyor. Eğer vergilendirme kararından muaf tutulmazsak, Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca harekete geçmeye hazırız." dedi.

Brüksel'de AB Konseyi binasında 2 gün sürecek zirve öncesinde basına açıklamalarda bulunan, liderlerin iki yıl önce bugün Brüksel'de ve geçen yıl Londra'da gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için beyaz kurdele takması dikkati çekti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD'nin ilave gümrük vergileri uygulama kararına değinerek, bugün Donald Trump yönetiminin AB'nin vergilendirmeden muaf tutulup tutulmayacağına dair bir açıklama yapmasını beklediklerini, liderlerin akşam yemeğinde konuyu görüşeceğini belirtti.

Juncker, "AB, hiçbir kazananı olmayacak bir ticaret savaşına girmek istemiyor. Eğer vergilendirme kararından muaf tutulmazsak, Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca harekete geçmeye hazırız." diye konuştu.

"EN GÜÇLÜ SİYASİ MESAJ BİRLİKTİR"

İngiltere'nin Salisbury kentinde çifte ajan Sergey Skripal’in zehirlenmesi olayı hakkında AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Verebileceğimiz en güçlü siyasi mesaj birliktir." ifadesini kullandı.

AB Liderler Zirvesi'nden serbest ticaret konusunda önemli bir mesajın çıkmasını beklediğini aktaran Mogherini, serbest ticaretin hem ekonomik gelişme açısından katkılar sağladığını hem de küresel ilişkiler için önemli olduğunun altını çizdi.

Mogherini, Brexit konusunda ise İngiltere ve AB'nin ilişkilerin geleceği hakkında düşünmeye başlayacağını, bu çerçevede dış politika ve savunma konularının da ele alınacağını bildirdi.

SALİSBURY OLAYI ZİRVE GÜNDEMİNDE

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile ticaret konusunun zirvede önemli bir yer alacağına dikkati çekerek, AB Ticaret Komiseri Cecilia Malström’ün ABD’de yaptığı yoğun görüşmelerin sonucuna bakacaklarını ifade etti.

Bu konuda Avrupa’nın ortak tutum sergilemesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Merkel, böylelikle korumacılığa karşı çıkıldığını söyledi.

“İngiltere’deki korkunç olayı da burada görüşeceğiz” diyen Merkel, İngiltere Başbakanı Theresa May’e daha önce bu konuda dayanışma içinde olduğunu ve destek verdiğini aktardığını kaydetti.

"BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, zirvede bir çok konunun ele alınacağını belirterek, "Birlik içinde bir Avrupa inşa etmek gerekiyor. Uluslararası tehditlere karşı, uluslararası ticareti uygulayabilmek ve çıkarlarımızı korumak için birlik olmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Zirvede Türkiye ve Afrin konusunun da gündeme geleceğini, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğine işaret eden Macron, şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye’nin güvenlik kriterlerini dikkate almamız gerekiyor. Doğal olan budur. Ancak halihazırda savaşta olan egemen Suriye’de bir müdahalenin arkasında asla olmayız. BM’nin kararını ihlal eden bir şeyi destekleyemeyiz. BM’nin kararını onayladık ve Rusya kabul etti. Normale dönüş yapmak için Türkiye ile diyaloğumuz önemlidir."

"AVRO BÖLGESİ REFORME EDİLMELİ"

Avrupa’nın bölgesel ve uluslararası konularda önemli bir oyuncu olması gerektiğinin altını çizen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Avrupa için kritik bir dönemdeyiz ve ortak kararlar almamız gerekiyor. Reform edilmiş bir avro bölgesine ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Türkiye ile ilişkilerin zirvede tartışılacağını aktaran Çipras, “Sorumlulukları konusunda, özellikle uluslararası hukuka ilişkin konularda, Türkiye'ye karşı net olmamız gerektiğine inanıyorum. Ama aynı zamanda diyalog kanallarını da açık tutmamız gerekiyor." diye konuştu.

"RUSYA, İNGİLTERE'YE KARŞI KÜSTAH BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ"

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugünkü zirvede İngiltere ile AB üyesi müttefikler arasındaki ortak sorunlar ve fırsatları ele almayı umduğunu söyledi.

Rusya ile yaşanan krizle ilgili olarak May, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Rusya, Salisbury sokaklarında 2 kişiyi öldürme girişiminde bulunarak İngiltere’ye karşı küstah bir saldırı gerçekleştirdi. Bugün bu konuyu muhataplarımla gündeme getireceğim. Çünkü Rus tehdidinin sınırlara saygı göstermediği ortada. Salisbury’deki olay Rusya’nın Avrupa’ya ve Batı Balkanlardan Ortadoğu'ya kadar yakın komşularına karşı gerçekleştirdiği saldırıların bir parçası.”

May, zirvede, Brexit müzakerelerinde geçiş dönemi üzerinde varılan anlaşma ile kaydedilen dikkate değer ilerlemeyi de gündeme getireceğini kaydetti.

"İNGİLTERE'YLE BENZER TEDBİRLER ALMAYI DEĞERLENDİRİYORUZ"

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, “Hepimiz İngiltere'yi ve aldığı tedbirleri tam olarak destekliyoruz. Bizler de benzer tedbirleri almayı değerlendiriyoruz. Bunu ben de değerlendiriyorum. Yakın gelecekte böyle bir karar alabilirim.” diyerek, ülkesindeki Rus diplomatların sınır dışı edilebileceğini belirtti.

Grybauskaite, İngiltere ile AB arasında devam eden Brexit müzakerelerinde liderlerin bir sonraki aşamaya ilerlenmesi kararını alınacağını düşündüğünü kaydetti.