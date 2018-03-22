DoÄŸan Grubu Onursal BaÅŸkanÄ± AydÄ±n DoÄŸan'dan mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BundanÂ 59 yÄ±l Ã¶nce, GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™nin Kelkit ilÃ§esinden yÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim iÃ§in Ä°stanbulâ€™a geldim.
23 yaÅŸÄ±ndayken tek baÅŸÄ±na iÅŸ hayatÄ±na atÄ±ldÄ±m ve ÅžiÅŸli Vergi Dairesiâ€™ne kaydÄ±mÄ± yaptÄ±rdÄ±m.Â Â
DoÄŸan Grubuâ€™nun temelleri bu ÅŸekilde atÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. DoÄŸan Grubu bugÃ¼n, Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerde baÅŸarÄ±yla faaliyet gÃ¶steren Ã¶nemli bir ekonomik deÄŸer haline geldi.
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1979 yÄ±lÄ±nda medya sektÃ¶rÃ¼ne yazÄ±lÄ± basÄ±n ile girdim. Seneler iÃ§erisinde medya sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n her alanÄ±nda Ã¶nemli atÄ±lÄ±mlar yaptÄ±k. Dijital yayÄ±ncÄ±lÄ±kta da Ã¶ncÃ¼ olmayÄ± baÅŸardÄ±k. TÃ¼rk medya tarihinde ilk defa yabancÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±yla ortaklÄ±klar kurarak Ã¼lkemize yabancÄ± sermaye getirdik ve teknoloji transferi saÄŸladÄ±k. Ãœlkemiz pek Ã§ok yenilikle tanÄ±ÅŸtÄ±. 40 yÄ±lÄ± bulan yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ±m sÃ¼recinde TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde bÃ¼yÃ¼mekle kalmayÄ±p, Avrupaâ€™nÄ±n en saygÄ±n ve Ã¶nemli medya kuruluÅŸlarÄ±ndan biri olmayÄ± baÅŸardÄ±k.
YayÄ±ncÄ± olarak, gazeteciliÄŸin evrensel kurallarÄ±na baÄŸlÄ± kalarak baÄŸÄ±msÄ±z ve objektif haberciliÄŸe bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdim. Devletimizin Ã§Ä±karlarÄ±nÄ±, milletimizin hak ve hukukunu korumaya Ã¶zen gÃ¶sterdim. Benim ve ailem iÃ§in TÃ¼rkiye sevdasÄ± en bÃ¼yÃ¼k tutku oldu.
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Ã‡ok deÄŸiÅŸken ve teknolojik geliÅŸmelere paralel olarak hÄ±zla ve sÃ¼rekli yenilenen medya sektÃ¶rÃ¼nde, Ã¼lkemizde tek kuÅŸak olarak 40 yÄ±l yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan baÅŸka kimse bulunmuyor. DÃ¼nyada da Ã¶rnekleri Ã§ok az.
ArtÄ±k 80 yaÅŸÄ±nÄ± geride bÄ±rakmÄ±ÅŸ bulunuyorum. GeldiÄŸim bu aÅŸamada, kendi isteÄŸimle, yayÄ±ncÄ±lÄ±k mesleÄŸime nokta koymaya karar verdim.
Bu karar doÄŸrultusunda, daha Ã¶nce Milliyet gazetesini grubumuzdan satÄ±n alan ve dolayÄ±sÄ±yla medya tecrÃ¼besi olan 60 yÄ±llÄ±k arkadaÅŸÄ±mÄ±z DemirÃ¶ren ailesi ile satÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸladÄ±k. 22 Mart PerÅŸembe sabahÄ± Ã¶n protokolÃ¼ imzaladÄ±k. Bu mutabakatÄ±n herkes iÃ§in hayÄ±rlÄ± ve uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± diliyorum. ProtokolÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi ve nihai satÄ±ÅŸÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in gereken iÅŸlemlere baÅŸlanmÄ±ÅŸ bulunulmaktadÄ±r.
Bu geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde bizler iÅŸlerimizin baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Medyadaki tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da her zaman olduÄŸu gibi aynÄ± Ã¶zveriyle kurumlarÄ±na sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±na olan inancÄ±m tamdÄ±r.Â
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DoÄŸan Grubuâ€™nun medya sektÃ¶rÃ¼nde yÄ±llarca emek vermiÅŸ, iyi ve zor zamanlarÄ±mÄ±zda hep bizimle beraber olmuÅŸ tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±ma ve gazeteci dostlarÄ±ma iÃ§ten teÅŸekkÃ¼rlerimi ve sevgilerimi sunuyorum.
AsÄ±l bÃ¼yÃ¼k teÅŸekkÃ¼rÃ¼ yÄ±llarca her gÃ¼n yayÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± bÃ¼yÃ¼k bir sadakat ve baÄŸlÄ±lÄ±kla takip eden gazete okurlarÄ±mÄ±za, televizyon izleyicilerimize, dijital medya takipÃ§ilerimize etmek istiyorum. BugÃ¼ne kadar bizi yaÅŸatan onlarÄ±n bu baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve desteÄŸi olmuÅŸtur. Bu vesile ile ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunarken, kendilerine bir kez daha teÅŸekkÃ¼r etmeyi yerine getirilmesi gereken bir borÃ§ addediyorum.
Hepinizi sevgi ve saygÄ±yla kucaklÄ±yorum.
AydÄ±n DoÄŸan
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AydÄ±n DoÄŸan, aralarÄ±nda HÃ¼rriyet Gazetesi ve CNN TÃ¼rk'Ã¼n de olduÄŸu ÅŸirketleri DemirÃ¶ren Grubu'na sattÄ±. Bu satÄ±ÅŸtan sonra DoÄŸanâ€™dan beklenen aÃ§Ä±klama geldi.
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