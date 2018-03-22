FKÃ–'den 'Filistinli cesur kÄ±z Ahed et-Temimi' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (FKÃ–),Â Ä°srailÂ askeri mahkemesince tutuklu yargÄ±lanan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 17 yaÅŸÄ±ndakiÂ Filistinli Ahed et-Temimi'nin avukatlarÄ± ile savcÄ±lÄ±k arasÄ±ndaki "anlaÅŸma" Ã§erÃ§evesindeÂ 8 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±Â "Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸ hakkÄ±nÄ±n engellenmesi" olarak nitelendirerek tepki gÃ¶sterdi.
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ãœyesi VasÄ±l Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Temimi'ye verilen hapis cezasÄ± Filistin halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l direniÅŸ hakkÄ±nÄ±n engellenmesi Ã§abasÄ±dÄ±r. Ahed, evine baskÄ±n dÃ¼zenleyen askerlere karÅŸÄ± evini korumaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
FKÃ–'ye baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne taÅŸÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ±n etkinleÅŸtirilmesinin vakti geldiÄŸini vurgulayan Ebu Yusuf, "Temimi, Ä°srail yargÄ±sÄ±nÄ±n ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.
Ã–te yandan Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi de Ä°srail askeri mahkemesinin verdiÄŸi kararÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek, "Ä°ÅŸgalci Ä°srail gayrimeÅŸrudur ve bu yapÄ±dan sadÄ±r olan her ÅŸey de gayrimeÅŸrudur. Bu mahkemeler, Filistin halkÄ±nÄ±n idaresini elinden almak ve mÃ¼cadelesini kÄ±rmak iÃ§in kurulmuÅŸ gÃ¶stermelik mahkemelerdir." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail'in Filistin halkÄ±nÄ±n iradesini ve direniÅŸini yok etmek iÃ§in yasalar Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Baba Temimi, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Bu hÃ¼kÃ¼m zalimane bir hÃ¼kÃ¼mdÃ¼r. Ä°srail, kendisini kanunun Ã¼stÃ¼nde gÃ¶rÃ¼yor ve yargÄ± ile yasalarÄ± siyasi emellerine malzeme yapÄ±yor."
Bu arada DÃ¼nya Ã‡ocuklarÄ± Koruma Hareketi Filistin Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halid Kazmar da Ä°srail'in Ã§ocuklara yÃ¶nelik yargÄ±lama ve ihlallerinde artÄ±ÅŸ olduÄŸunu, her yÄ±l ortalama 500 Filistinli Ã§ocuÄŸun Ä°srail mahkemelerinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Temimi'nin yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n gÃ¶stermelik olduÄŸunu vurgulayan Kazmar, "Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸu Ahed'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve tutuklu yargÄ±lanmasÄ±, tamamen Ä°srail ordusunun moralini yÃ¼kseltmek ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ± memnun etmek iÃ§in Ä°srail toplumunun kÄ±ÅŸkÄ±rtmalarÄ±yla olmuÅŸtur." dedi.
SÃ¶z konusu yargÄ±lama sÃ¼recinin Ä°srail'in Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlallerinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu belirten Kazmar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu karar gayrimeÅŸrudur. Temimi deÄŸil, onun evine baskÄ±n dÃ¼zenleyen asker tutuklanmalÄ± ve yargÄ±lanmalÄ±ydÄ±."
Ä°srail'in Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarÄ±nÄ±n, savcÄ±larÄ±n Ã¶nerdiÄŸi 8 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin ÅŸekel para cezasÄ± verilmiÅŸti.
Ä°srail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 AralÄ±k 2017'de ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ÅŸehri yakÄ±nÄ±ndaki Nebi Salih kasabasÄ±nda bulunan evinin avlusuna zorla giren bir Ä°srail askerine tokat attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len videosu yayÄ±mlanan Ahed'in, Ä°srail askerlerine "saldÄ±rÄ±" ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak askeri cezaevine konulmuÅŸtu.
"Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012'de aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran'da yapÄ±lan bir anketin sonuÃ§larÄ±, halkÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 75'inin Ã¼lkedeki mevcut ÅŸartlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ãœyesi Ebu Yusuf, "Temimi'ye verilen hapis cezasÄ± Filistin halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l direniÅŸ hakkÄ±nÄ±n engellenmesi Ã§abasÄ±dÄ±r. Ahed, evine baskÄ±n dÃ¼zenleyen askerlere karÅŸÄ± evini korumaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan AB Zirvesi'nin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Avrupa Konseyi'nde bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±da Avrupa BirliÄŸi liderleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir taslaÄŸa gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamleleri â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak.
TÃ¼rkmenler, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlerde, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin iki oy hakkÄ± bulunmasÄ±na tepklli
Danimarka hÃ¼kÃ¼meti 'Getto PlanÄ±' adÄ± altÄ±nda Ã¼lkede yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klarla ilgili 21 maddelik yeni kararlar aldÄ±
YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sebha'da SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesi, UMH'ya baÄŸlÄ± komiteyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, 21 Mart Nevruz BayramÄ±'nda Ã–zbekistan'Ä±n Semerkand ÅŸehrini ziyaret etti.