19:20, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

FKÃ–'den 'Filistinli cesur kÄ±z Ahed et-Temimi' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (FKÃ–),Â Ä°srailÂ askeri mahkemesince tutuklu yargÄ±lanan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi 17 yaÅŸÄ±ndakiÂ Filistinli Ahed et-Temimi'nin avukatlarÄ± ile savcÄ±lÄ±k arasÄ±ndaki "anlaÅŸma" Ã§erÃ§evesindeÂ 8 ay hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±Â "Filistin halkÄ±nÄ±n direniÅŸ hakkÄ±nÄ±n engellenmesi" olarak nitelendirerek tepki gÃ¶sterdi.

FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ãœyesi VasÄ±l Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Temimi'ye verilen hapis cezasÄ± Filistin halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l direniÅŸ hakkÄ±nÄ±n engellenmesi Ã§abasÄ±dÄ±r. Ahed, evine baskÄ±n dÃ¼zenleyen askerlere karÅŸÄ± evini korumaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

FKÃ–'ye baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi'nin Ä°srail'in iÅŸlediÄŸi suÃ§larÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi'ne taÅŸÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ±n etkinleÅŸtirilmesinin vakti geldiÄŸini vurgulayan Ebu Yusuf, "Temimi, Ä°srail yargÄ±sÄ±nÄ±n ve savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

"GÃ¶stermelik mahkemeler"

Ã–te yandan Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi de Ä°srail askeri mahkemesinin verdiÄŸi kararÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirterek, "Ä°ÅŸgalci Ä°srail gayrimeÅŸrudur ve bu yapÄ±dan sadÄ±r olan her ÅŸey de gayrimeÅŸrudur. Bu mahkemeler, Filistin halkÄ±nÄ±n idaresini elinden almak ve mÃ¼cadelesini kÄ±rmak iÃ§in kurulmuÅŸ gÃ¶stermelik mahkemelerdir." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°srail'in Filistin halkÄ±nÄ±n iradesini ve direniÅŸini yok etmek iÃ§in yasalar Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Baba Temimi, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bu hÃ¼kÃ¼m zalimane bir hÃ¼kÃ¼mdÃ¼r. Ä°srail, kendisini kanunun Ã¼stÃ¼nde gÃ¶rÃ¼yor ve yargÄ± ile yasalarÄ± siyasi emellerine malzeme yapÄ±yor."

Her yÄ±l ortalama 500 Filistinli Ã§ocuk Ä°srail mahkemelerinde yargÄ±lanÄ±yor

Bu arada DÃ¼nya Ã‡ocuklarÄ± Koruma Hareketi Filistin Åžubesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Halid Kazmar da Ä°srail'in Ã§ocuklara yÃ¶nelik yargÄ±lama ve ihlallerinde artÄ±ÅŸ olduÄŸunu, her yÄ±l ortalama 500 Filistinli Ã§ocuÄŸun Ä°srail mahkemelerinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Temimi'nin yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n gÃ¶stermelik olduÄŸunu vurgulayan Kazmar, "Filistinli kÄ±z Ã§ocuÄŸu Ahed'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve tutuklu yargÄ±lanmasÄ±, tamamen Ä°srail ordusunun moralini yÃ¼kseltmek ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ± memnun etmek iÃ§in Ä°srail toplumunun kÄ±ÅŸkÄ±rtmalarÄ±yla olmuÅŸtur." dedi.

SÃ¶z konusu yargÄ±lama sÃ¼recinin Ä°srail'in Filistinli Ã§ocuklara yÃ¶nelik ihlallerinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã¶rneÄŸi olduÄŸunu belirten Kazmar, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu karar gayrimeÅŸrudur. Temimi deÄŸil, onun evine baskÄ±n dÃ¼zenleyen asker tutuklanmalÄ± ve yargÄ±lanmalÄ±ydÄ±."

Ä°srail'in Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarÄ±nÄ±n, savcÄ±larÄ±n Ã¶nerdiÄŸi 8 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin ÅŸekel para cezasÄ± verilmiÅŸti.

Ä°srail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 AralÄ±k 2017'de ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ÅŸehri yakÄ±nÄ±ndaki Nebi Salih kasabasÄ±nda bulunan evinin avlusuna zorla giren bir Ä°srail askerine tokat attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len videosu yayÄ±mlanan Ahed'in, Ä°srail askerlerine "saldÄ±rÄ±" ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak askeri cezaevine konulmuÅŸtu.

"Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012'de aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.