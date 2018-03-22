19:57, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

'Hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk CumhuriyetiÂ (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, Akdeniz'de Ã§Ä±kacak doÄŸal kaynaklara iliÅŸkin, "KÄ±brÄ±sâ€™ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak,Â bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.

AkÄ±ncÄ±, BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay ile Milli EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Cemal Ã–zyiÄŸit'i CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda kabul etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rum YÃ¶netimi lideri Nikos Anastasiadis ile sosyal iÃ§erikli buluÅŸma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n imkan dahilinde olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde deÄŸerlendirileceÄŸini belirtti.

KÄ±brÄ±sâ€™ta veya baÅŸka bir yerde bir sorun varsa bunu Ã§Ã¶zmenin yolunun bir araya gelerek Ã§Ã¶zmeye Ã§alÄ±ÅŸmak olduÄŸunu ifade eden AkÄ±ncÄ±, "AynÄ± ÅŸeyleri yapÄ±p, farklÄ± sonuÃ§lar Ã¼retmeyeceÄŸinizi bile bile aynÄ± Ã§erÃ§evenin iÃ§ine girmezsiniz. DolayÄ±sÄ±yla bizim buluÅŸmama, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeme, bir araya gelememe gibi bir derdimiz yok. Biz bir araya geliriz, konuÅŸuruz, kahve iÃ§eriz, gerekirse yemek de yeriz ama bizi bir yere taÅŸÄ±masÄ± gereken konuyu da bir an iÃ§in bile akÄ±ldan uzak tutmayacaÄŸÄ±z. O da Rum tarafÄ±nda Ã§ok ciddi bir zihniyet dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne ihtiyaÃ§ olduÄŸudur." diye konuÅŸtu.

Rum tarafÄ±nda ciddi bir zihniyet dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼lmesi gerektiÄŸini yineleyen AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼, sonuÃ§suz, ucu aÃ§Ä±k, sonuÃ§ odaklÄ± olmayan, adÄ± yeni ama eski yÃ¶ntemlerle ve aynÄ± Ã§erÃ§evede, aynÄ± sonuÃ§larÄ± doÄŸuracak, sonuÃ§suzluÄŸu doÄŸuracak durumlarÄ±n iÃ§ine girmek niyetinde deÄŸildir." ifadesini kullandÄ±.

Akdeniz'de Ã§Ä±kacak doÄŸal kaynaklarda KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin de hakkÄ± var

CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Akdeniz'de Ã§Ä±kacak doÄŸal zenginliklerin KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin de hakkÄ± olduÄŸunu, bunu sadece retorik olarak sÃ¶yleyen ancak fiiliyatta bunun gereklerini yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸmayan bir Rum tarafÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

AkÄ±ncÄ±, "EÄŸer KÄ±brÄ±sâ€™ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.

TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir denklemin kabul edilmeyeceÄŸini vurgulayan AkÄ±ncÄ±, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu denklemin iÃ§inden ya KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼â€™nÃ¼ ve TÃ¼rkiyeâ€™yi dÄ±ÅŸlayarak, tek baÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z ki ÅŸu andaki manzara budur. O zaman gerginlikleri davet edip, Ã§atÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ kÃ¶rÃ¼klÃ¼yorsunuz ve bir yandan da Avrupaâ€™yÄ± buna alet etmeye, yanÄ±nÄ±za Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsunuz veyahut iÅŸin baÅŸÄ±nda, olayÄ±n planlama aÅŸamasÄ±ndan baÅŸlayarak olaya KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rkleri de dahil edersiniz ve bu en uygun, en ucuz gÃ¼zergahtan geÃ§iÅŸin planlarÄ±nÄ± yaparsÄ±nÄ±z. Yani TÃ¼rkiyeâ€™yi de denklemin iÃ§ine alÄ±rsÄ±nÄ±z. Bu da akÄ±l yolu, barÄ±ÅŸ yolu, istikrar ve huzur yoludur. Tercih kendilerinin. Biz diyoruz ki bunu tercih edin, adil olanÄ± ve barÄ±ÅŸa kÃ¶prÃ¼ kurmayÄ± tercih edin. Onlar farkÄ± yÃ¶nlere gÃ¼zergah kurup, TÃ¼rkiyeâ€™yi tamamen dÄ±ÅŸlayÄ±p, hasÄ±m haline getiriyorlar. KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ne de ileride bir hesap aÃ§arÄ±z da orada sizin de payÄ±nÄ±zÄ± koyarÄ±z diyerek, Avrupaâ€™ya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Rum tarafÄ±nÄ±n bu tavrÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yanlÄ±ÅŸtan dÃ¶nmeye davet ediyoruz."