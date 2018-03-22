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Ä°dlib'de pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 28 Ã¶lÃ¼
Ä°dlib'de pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 28 Ã¶lÃ¼

Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alanÂ Harem ilÃ§esindekiÂ bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â 

Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "AkÅŸam saatlerinde Harem ilÃ§esindeki pazar alanÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 26 kiÅŸi yaralandÄ±." dedi.

Sivil savunma ekipleri arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

Suriyeli muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlem evi tarafÄ±ndan sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "HÄ±meymim ÃœssÃ¼'nden havalanan Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Harem ilÃ§esine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Son iki haftada Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 84 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 88 sivil de yaralandÄ±.Â 

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti.

"Gecikmeksizin" hayata geÃ§irilmesine hÃ¼kmedilen ateÅŸkesin nasÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ± ise belirsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya, BMGK kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 27 Åžubat'ta ateÅŸkesin her gÃ¼n 09.00-14.00 (TSÄ° 10.00-15.00) saatlerinde geÃ§erli olacak ÅŸekilde baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan edip, rejimin buna uyacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular hava saldÄ±rÄ±sÄ± Suriye idlib
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