Ä°dlib'de pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 42 Ã¶lÃ¼, 72 yaralÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'ninÂ Ä°dlibÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde yer alanÂ Harem ilÃ§esindekiÂ bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 42 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 72 sivil yaralandÄ±.
Ä°dlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "AkÅŸam saatlerinde Harem ilÃ§esindeki pazar alanÄ±na dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 42 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 72 kiÅŸi yaralandÄ±." dedi.
Sivil savunma ekipleri arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Suriyeli muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlem evi tarafÄ±ndan sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "HÄ±meymim ÃœssÃ¼'nden havalanan Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Harem ilÃ§esine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Son iki haftada Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 98 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 134 sivil de yaralandÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) 24 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla, baÅŸta DoÄŸu Guta olmak Ã¼zere Suriye genelinde siviller iÃ§in insani ateÅŸkes ilan edilmesini istemiÅŸti.
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 42 sivil hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 72 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.