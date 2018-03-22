Ä°dlib'de pazar yerine hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 42 Ã¶lÃ¼, 72 yaralÄ±

'Hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±'

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.