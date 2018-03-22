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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:50, 22 Mart 2018 PerÅŸembe
Amerika
20:49, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

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Trump, ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi genelgesini imzaladÄ±
Trump, ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi genelgesini imzaladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.Â 

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Ä°lgili Konular trump gÃ¼mrÃ¼k vergisi Ã‡in
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