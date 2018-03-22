Trump, ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi genelgesini imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.Â
Â
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran'da yapÄ±lan bir anketin sonuÃ§larÄ±, halkÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 75'inin Ã¼lkedeki mevcut ÅŸartlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ãœyesi Ebu Yusuf, "Temimi'ye verilen hapis cezasÄ± Filistin halkÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l direniÅŸ hakkÄ±nÄ±n engellenmesi Ã§abasÄ±dÄ±r. Ahed, evine baskÄ±n dÃ¼zenleyen askerlere karÅŸÄ± evini korumaktan baÅŸka bir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanan AB Zirvesi'nin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Avrupa Konseyi'nde bugÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±da Avrupa BirliÄŸi liderleri tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan bir taslaÄŸa gÃ¶re TÃ¼rkiyeâ€™nin, Ege Denizi ve Akdenizâ€™de Yunanistan ve GÃ¼ney KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimiâ€™ne karÅŸÄ± hamleleri â€˜yasadÄ±ÅŸÄ±â€™ olarak tanÄ±mlanacak.
TÃ¼rkmenler, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seÃ§imlerde, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§lerinin iki oy hakkÄ± bulunmasÄ±na tepklli
Danimarka hÃ¼kÃ¼meti 'Getto PlanÄ±' adÄ± altÄ±nda Ã¼lkede yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klarla ilgili 21 maddelik yeni kararlar aldÄ±
YaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r zaman zaman Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Sebha'da SÃ¼leymanoÄŸullarÄ± kabilesi, UMH'ya baÄŸlÄ± komiteyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi reddetti
Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev, 21 Mart Nevruz BayramÄ±'nda Ã–zbekistan'Ä±n Semerkand ÅŸehrini ziyaret etti.