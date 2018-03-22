Trump'tan Ã‡in'e ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getiren genelgeye imza

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende imzaladÄ±ÄŸÄ± genelgeyle, Ã¼lkesinin fikri haklarÄ±nÄ± ve teknolojilerini korumak amacÄ±yla, Ã‡in'e yÃ¶nelik birtakÄ±m ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdi.
Genelgeyi imzalamadan Ã¶nce kÄ±sa bir konuÅŸma yapan Trump, Ã‡in'i bir dost olarak kabul ettiÄŸini belirterek, "Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'ye bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda Ã§ok yardÄ±m ediyorlar." dedi.Â
Trump, buna raÄŸmen, ABD'nin Ã‡in karÅŸÄ±sÄ±nda verdiÄŸi ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol edilemez seviyelere ulaÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla harekete geÃ§mek zorunda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â
Trump, Ã‡in'e getirilecek ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n tutarÄ±nÄ±n 60 milyar dolarÄ± bulabileceÄŸini belirtti.Â
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n genelgeyi imzalarken, "Bu birÃ§ok genelgenin ilki." ifadesini kullanmasÄ±, gelecekte yeni ticari tedbirlerin aÃ§Ä±klanabileceÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.Â
Beyaz Saray'Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgeye gÃ¶re, Trump, Ã‡in'e yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± belirleme gÃ¶revini ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ticaret TemsilciliÄŸine (USTR) verdi.Â
Buna gÃ¶re, USTR'Ä±n belirlediÄŸi Ã‡in menÅŸeli bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 25 oranÄ±nda ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergisinin savunma, havacÄ±lÄ±k, bilgi teknolojileri ve imalat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik olmasÄ± planlanÄ±yor. USTR'Ä±n Ã‡in menÅŸeli hangi Ã¼rÃ¼nlere gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulanacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik listeyi, 15 gÃ¼n iÃ§inde kamuoyuyla paylaÅŸmasÄ± bekleniyor.
DiÄŸer taraftan, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Ã‡in'e karÅŸÄ± uygun yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± 60 gÃ¼n iÃ§inde Beyaz Saray'a tavsiye etmesi gerekecek.Â
Genelge ayrÄ±ca, USTR'Ä±n Ã‡in'in ayrÄ±mcÄ± lisans uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.
Trump'Ä±n sÃ¶z konusu genelgeyi imzalamasÄ±na, USTR'Ä±n Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine geÃ§en yaz baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma neden oldu.
USTR'Ä±n 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±'nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmanÄ±n sonucunda, Ã‡in'in ABD'de Ã¼retilen teknolojilere eriÅŸim iÃ§in uygun olmayan yollara baÅŸvurduÄŸu hÃ¼kmÃ¼ne varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ã‡in'in AmerikalÄ± ÅŸirketlere, teknolojilerini ele geÃ§irmek iÃ§in yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma raporunda, Ã‡inli ÅŸirketlerin AmerikalÄ± ÅŸirketlerle ortaklÄ±k kurmasÄ±na da kÄ±sÄ±tlamalar getirilmesi teklif edildi.
Beyaz Saray yetkilileri, basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik brifingde, Trump'Ä±n bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla Ã‡in'in adil olmayan ticari faaliyetlerini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini belirtti.Â
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 42 sivil hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 72 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.