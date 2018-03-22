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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
02:52, 23 Mart 2018 Cuma
Amerika
20:49, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

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Trump'tan Ã‡in'e ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getiren genelgeye imza
Trump'tan Ã‡in'e ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getiren genelgeye imza

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Beyaz Saray'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rende imzaladÄ±ÄŸÄ± genelgeyle, Ã¼lkesinin fikri haklarÄ±nÄ± ve teknolojilerini korumak amacÄ±yla, Ã‡in'e yÃ¶nelik birtakÄ±m ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdi.

Genelgeyi imzalamadan Ã¶nce kÄ±sa bir konuÅŸma yapan Trump, Ã‡in'i bir dost olarak kabul ettiÄŸini belirterek, "Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži'ye bÃ¼yÃ¼k saygÄ± duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda Ã§ok yardÄ±m ediyorlar." dedi.Â 

Trump, buna raÄŸmen, ABD'nin Ã‡in karÅŸÄ±sÄ±nda verdiÄŸi ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n kontrol edilemez seviyelere ulaÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla harekete geÃ§mek zorunda olduklarÄ±nÄ± ifade etti.Â 

Trump, Ã‡in'e getirilecek ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n tutarÄ±nÄ±n 60 milyar dolarÄ± bulabileceÄŸini belirtti.Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n genelgeyi imzalarken, "Bu birÃ§ok genelgenin ilki." ifadesini kullanmasÄ±, gelecekte yeni ticari tedbirlerin aÃ§Ä±klanabileceÄŸi ÅŸeklinde yorumlandÄ±.Â 

YÃœZDE 25 EK GÃœMRÃœK VERGÄ°SÄ°

Beyaz Saray'Ä±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± genelgeye gÃ¶re, Trump, Ã‡in'e yÃ¶nelik ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± belirleme gÃ¶revini ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ticaret TemsilciliÄŸine (USTR) verdi.Â 

Buna gÃ¶re, USTR'Ä±n belirlediÄŸi Ã‡in menÅŸeli bazÄ± Ã¼rÃ¼nlere yÃ¼zde 25 oranÄ±nda ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi getirilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SÃ¶z konusu gÃ¼mrÃ¼k vergisinin savunma, havacÄ±lÄ±k, bilgi teknolojileri ve imalat sektÃ¶rÃ¼ne yÃ¶nelik olmasÄ± planlanÄ±yor. USTR'Ä±n Ã‡in menÅŸeli hangi Ã¼rÃ¼nlere gÃ¼mrÃ¼k tarifesi uygulanacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik listeyi, 15 gÃ¼n iÃ§inde kamuoyuyla paylaÅŸmasÄ± bekleniyor.

DiÄŸer taraftan, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da Ã‡in'e karÅŸÄ± uygun yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ± 60 gÃ¼n iÃ§inde Beyaz Saray'a tavsiye etmesi gerekecek.Â 

Genelge ayrÄ±ca, USTR'Ä±n Ã‡in'in ayrÄ±mcÄ± lisans uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± DÃ¼nya Ticaret Ã–rgÃ¼tÃ¼ne baÅŸvurmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

AÃ‡ILAN SORUÅžTURMA NEDEN OLDU

Trump'Ä±n sÃ¶z konusu genelgeyi imzalamasÄ±na, USTR'Ä±n Beyaz Saray'Ä±n talebi Ã¼zerine geÃ§en yaz baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma neden oldu.

USTR'Ä±n 1974 tarihli Ticaret YasasÄ±'nÄ±n 301 numaralÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturmanÄ±n sonucunda, Ã‡in'in ABD'de Ã¼retilen teknolojilere eriÅŸim iÃ§in uygun olmayan yollara baÅŸvurduÄŸu hÃ¼kmÃ¼ne varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ã‡in'in AmerikalÄ± ÅŸirketlere, teknolojilerini ele geÃ§irmek iÃ§in yatÄ±rÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len soruÅŸturma raporunda, Ã‡inli ÅŸirketlerin AmerikalÄ± ÅŸirketlerle ortaklÄ±k kurmasÄ±na da kÄ±sÄ±tlamalar getirilmesi teklif edildi.

Beyaz Saray yetkilileri, basÄ±n mensuplarÄ±na yÃ¶nelik brifingde, Trump'Ä±n bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararlarla Ã‡in'in adil olmayan ticari faaliyetlerini sonlandÄ±rmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini belirtti.Â 



Ä°lgili Konular Ã‡in gÃ¼mrÃ¼k vergisi trump
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