20:52, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Trump'Ä±n avukatÄ±ndan istifa

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden avukatÄ±Â John Dowd, istifa gerekÃ§esini belirtmeden gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Amerikan medyasÄ±na yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama gÃ¶nderen Dowd, "BaÅŸkan'Ä± seviyorum ve ona en iyi dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandÄ±.

Dowd'un istifa gerekÃ§esini dile getirmemesine raÄŸmen Amerikan medyasÄ±nda yer alan haberlerde, istifa sebebinin, Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ã–zel Yetkili SavcÄ± Robert Mueller'a yÃ¶nelik Trump'Ä±n son dÃ¶nemdeki sert aÃ§Ä±klamalarÄ± olduÄŸu iddia edildi.

AynÄ± soruÅŸturmada Trump'Ä± temsil etmeye devam eden bir diÄŸer avukatÄ± Jay Sekulow, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "John Dowd bir dost ve hukuk ekibimizin deÄŸerli bir Ã¼yesi olmuÅŸtur. Devam eden hukuki sÃ¼reÃ§lerde BaÅŸkan'Ä± temsil etmeyi ve Ã¶zel yetkili savcÄ± ile iÅŸbirliÄŸi yapmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

SÃœRECE ZARAR VERECEK

Amerikan medyasÄ±nda bomba etkisi yapan istifa haberinin, Trump ile Mueller arasÄ±ndaki sÃ¼rece zarar vereceÄŸi yorumlarÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karken, Dowd'un Mueller ile Trump arasÄ±ndaki en Ã¶nemli kÃ¶prÃ¼ gÃ¶revi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret edildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, son olarak geÃ§en hafta hukuk ekibine Joe diGenov'u eklemiÅŸti.

ABD'de 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine Rusya'nÄ±n siber saldÄ±rÄ±larla mÃ¼dahale ettiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine hem Kongre hem de Ã–zel Yetkili SavcÄ± Mueller tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar devam ediyor.

TRUMP, MUELLER'I HEDEF ALMIÅžTI

Trump, hafta sonu sosyal medya Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda, "Rusya'nÄ±n 2016'daki BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± soruÅŸturan Mueller'Ä± hedef almÄ±ÅŸtÄ±.

Trump'Ä±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã¼zerine ABD Kongresinin Ã¶nde gelen CumhuriyetÃ§i isimleri, kendisine uyarÄ±da bulunarak Mueller'Ä±n iÅŸine devam etmesi gerektiÄŸini vurgulamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) DirektÃ¶r YardÄ±mcÄ±sÄ± Andrew McCabe'i emekliliÄŸine iki gÃ¼n kala iÅŸten Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Rusya soruÅŸturmasÄ± baÄŸlamÄ±nda 2016'da etkin gÃ¶revler yÃ¼rÃ¼ten ve DemokratlarÄ±n baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton hakkÄ±ndaki soruÅŸturmaya bakan McCabe, Trump tarafÄ±ndan birÃ§ok kez eleÅŸtirilmiÅŸti.

Rusya soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda FBI'da daha Ã¶nce yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k deprem, 9 MayÄ±s 2017'de eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'nin Trump tarafÄ±ndan kovulmasÄ± olmuÅŸtu. ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Rusya soruÅŸturmasÄ±na 17 MayÄ±s 2017'de Ã–zel Yetkili SavcÄ± olarak Mueller'Ä± atamÄ±ÅŸtÄ±.