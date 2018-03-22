20:56, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Filistinli cesur kÄ±z iyi halden erken Ã§Ä±kabilir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail askeri mahkemesinceÂ tutuklu yargÄ±lanan ve avukatlarÄ± ile Ä°srail savcÄ±lÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan "anlaÅŸma" ileÂ 8 ay hapisÂ cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibiÂ 17 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin "iyi hal" kararÄ±yla 28 Temmuz'da tahliye edilebileceÄŸi belirtildi.

Ä°srail Cezaevleri Ä°daresi'nin (ÅžABAS-IPS) iÃ§ tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, cezaevlerinde tutulan mahkumlar "Menheli" adÄ± verilen bir karar Ã§erÃ§evesinde "iyi hal" sebebiyle mahkumiyet sÃ¼reÃ§lerinin bitiminden 21 gÃ¼n Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±labiliyor.

Ahed''in babasÄ± Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±zÄ±nÄ±n cazaevinde geÃ§irdiÄŸi tutukluluk sÃ¼reci gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail mahkemesinin dÃ¼n verdiÄŸi 8 ay hapis cezasÄ±nÄ±n normalde 19 AÄŸustos'ta biteceÄŸini sÃ¶yledi.

ÅžABAS'Ä±n "iyi hal" kararÄ±na iÅŸaret eden baba Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.

Baba Temimi, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Ä°srail askeri mahkemesinin dÃ¼n verdiÄŸi kararÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu" belirterek, "Ä°ÅŸgalci Ä°srail gayrimeÅŸrudur ve bu yapÄ±dan sadÄ±r olan her ÅŸey de gayrimeÅŸrudur. Bu mahkemeler, Filistin halkÄ±nÄ±n idaresini elinden almak ve mÃ¼cadelesini kÄ±rmak iÃ§in kurulmuÅŸ gÃ¶stermelik mahkemelerdir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail'in Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarÄ±nÄ±n, savcÄ±larÄ±n Ã¶nerdiÄŸi 8 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini duyurmuÅŸtu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin Yeni Ä°srail Åžekeli (yaklaÅŸÄ±k bin 700 dolar) para cezasÄ± verilmiÅŸti.

Ä°srail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 AralÄ±k 2017'de ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah ÅŸehri yakÄ±nÄ±ndaki Nebi Salih kasabasÄ±nda bulunan evinin avlusuna zorla giren bir Ä°srail askerine tokat attÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len videosu yayÄ±mlanan Ahed'in, Ä°srail askerlerine "saldÄ±rÄ±" ile suÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanÄ±nda olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak askeri cezaevine konulmuÅŸtu.

"Filistinli cesur kÄ±z" olarak da bilinen Ahed, 2012'de aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.