21:12, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

TÄ°KA'dan Kosova Radyosuna destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±Â BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (TÄ°KA), "Kosova RadyosuÂ (RTK) TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarakÂ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±, geÃ§en yÄ±lÄ±n nisan ayÄ±nda baÅŸlatÄ±lan projenin tamamlanmasÄ±yla dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§, TÄ°KA PriÅŸtine KoordinatÃ¶rÃ¼ Hasan Burak Ceran, Kosova Radyo Televizyonu (RTK) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mentor Shala, Kosova Radyosu MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Azem Bujupi, RTK YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± AfÃ«rdita Maliqi, RTK YÃ¶netim Kurulu Ãœyeleri ile Kosova Radyosu gazetecileri ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, RTK'nin bir kamu ve medya kurumu olarak gÃ¼Ã§lendirilmesine Ã¶nem atfettiklerini ifade ederek, dost Ã¼lke Kosova'da medya sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ilerlemesinde RTK'deki bu ilerleyiÅŸlerin bir lokomotif olmasÄ± temennisinde bulundu.

TÄ°KA'nÄ±n Kosova'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projelerden duyduklarÄ± gururu ifade eden KÄ±lÄ±Ã§, projenin, radyo ofisleri ve stÃ¼dyolarÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine ve daha nitelikli faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtirmesine katkÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ± diledi.

RTK Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Shala da bugÃ¼ne kadarki destekleri iÃ§in BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§'a teÅŸekkÃ¼r ederken, RTK'nÄ±n TRT ile iÅŸ birliÄŸinin devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye gibi dost bir Ã¼lkeden gelen BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n Kosova iÃ§in bir ÅŸans olduÄŸunu dile getiren Shala, "RTK'nin geliÅŸtirilmesi iÃ§in BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile birÃ§ok meseleyi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sonuÃ§larÄ±nÄ± da radyomuzda yapÄ±lan tadilat ve tefriÅŸat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile gÃ¶rÃ¼yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

RTK YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Aferdita Maliqi ise RTK'nin TRT, TÄ°KA ve genel olarak TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Maliqi, "TÃ¼rkiye'nin Kosova BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±lÄ±Ã§'a, Kosova'ya geldiÄŸi ilk gÃ¼nden itibaren Ã¶zellikle RTK'ye sunduÄŸu destekler iÃ§in bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ederim. AyrÄ±ca TÄ°KA'ya da bugÃ¼ne kadar RTK'ye, Ã¶zellikle Kosova Radyosunun az Ã¶nce ziyaret ettiÄŸimiz yenilenmiÅŸ ofis ve stÃ¼dyolarÄ±na sunduÄŸu ve sunmaya devam ettiÄŸi katkÄ±lardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼rlerimi sunuyorum." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

TÄ°KA bu kapsamda, Kosova Radyosu, TÃ¼rkÃ§e Redaksiyonu ile BoÅŸnak, SÄ±rp ve Roman TopluluklarÄ±n redaksiyon ofisleri ve stÃ¼dyolarÄ± ile radyo yÃ¶netim ofisinin tadilatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirirken masa, dolap, sandalye, bilgisayar ve diÄŸer elektronik ekipmanlar da saÄŸladÄ±.