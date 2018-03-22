21:24, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

NevÅŸehir'de askeri uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼





NevÅŸehir'in GÃ¼lÅŸehir ilÃ§esinde askeri uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼, bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, eÄŸitim amacÄ±yla bÃ¶lgede bulunan bir F-16 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n NevÅŸehir civarÄ±nda kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "EÄŸitim maksadÄ±yla bÃ¶lgede bulunan bir F-16 uÃ§aÄŸÄ±, NevÅŸehir civarÄ±nda kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±

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