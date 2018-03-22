21:24, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

NevÅŸehir'de askeri uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼: 1 ÅŸehit

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, eÄŸitim amacÄ±yla bÃ¶lgede bulunan bir F-16 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n NevÅŸehir civarÄ±nda kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ve bir personelin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesindeki aÃ§Ä±klamada, eÄŸitim maksadÄ±yla saat 18.30 sularÄ±nda kalkÄ±ÅŸ yapan bir F-16 tipi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n NevÅŸehir'in GÃ¼lÅŸehir ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle kaza kÄ±rÄ±ma uÄŸradÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada bir personelin ÅŸehit olduÄŸu belirtilerek, ÅŸu bilgilere yer verildi:

"OlayÄ±n ardÄ±ndan derhal arama kurtarma faaliyetlerine baÅŸlanmÄ±ÅŸ ve kÄ±sa sÃ¼rede uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n enkazÄ±na ve kahraman personelimizin naaÅŸÄ±na ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu elim kaza neticesinde ÅŸahadet mertebesine eriÅŸen kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±za Allah'tan rahmet, deÄŸerli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimize ve yÃ¼ce TÃ¼rk Milletine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz."

BÃ¶lgeye itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yanÄ± sÄ±ra jandarma ekipleri sevk edildi.

ENKAZ ALANINDA Ã‡ALIÅžMALAR DEVAM EDÄ°YOR

UÃ§aÄŸÄ±n pilotunun ÅŸehit olduÄŸu kazanÄ±n meydana geldiÄŸiÂ OvaÃ¶ren kÃ¶yÃ¼ KarabaÄŸÂ mevkisindeki Ã§alÄ±ÅŸmalar, askeri yetkililerin koordinesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

Enkaz alanÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlayan kÃ¶y yolu, jandarma ekipleri tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±, uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ alanda gÃ¼venlik ÅŸeridi oluÅŸturuldu. AFAD ve saÄŸlÄ±k ekipleri ile askeri yetkililerin dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¶lgeye giriÅŸe izin verilmiyor.

NevÅŸehir Valisi Ä°lhami AktaÅŸ ve Ä°l Jandarma Alay KomutanÄ± Albay Ä°dris TataroÄŸluÂ da olay yerine gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± takip etti. Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± AltuÄŸ KÃ¼rÅŸat Åžahin de olay yerinde incelemelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

NevÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan Ãœnver, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°hbarÄ±n hemen ardÄ±ndan itfaiye ve arama kurtarma ekiplerimiz olay yerine intikal etti. NevÅŸehir ve Aksaray arasÄ±ndaki OvaÃ¶ren kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±na dÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ± geniÅŸ bir alana yayÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. UÃ§aÄŸÄ±n enkazÄ±na ve ÅŸehidimizin naaÅŸÄ±na ulaÅŸÄ±ldÄ±. Ekiplerimiz bÃ¶lgede titizlikle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." dedi.Â

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