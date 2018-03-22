TÃ¼rk ÅŸirketi Sudanâ€™da havaalanÄ± inÅŸa edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sudan'Ä±n baÅŸkentiÂ Hartumâ€™da kurulacakÂ yeni havaalanÄ±Â ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
Sudan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki imza tÃ¶renine, TÃ¼rkiyeâ€™nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°rfan NeziroÄŸlu, TÃ¼rk ÅŸirketinin yetkilileri ve SudanlÄ± bakanlar katÄ±ldÄ±.
TÃ¶ren Ã¶ncesinde Sudan ve TÃ¼rk heyetlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Ekonomi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Metin, havaalanÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Hartumâ€™un Afrikaâ€™da uÃ§uÅŸ merkezi haline geleceÄŸini sÃ¶yledi.
Sudanâ€™Ä±n TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶zel bir Ã¼lke olduÄŸunu dile getiren Metin, "Sudan, TÃ¼rkiye iÃ§in Afrikaâ€™ya aÃ§Ä±lan kapÄ±dÄ±r. Biz buraya her tÃ¼rlÃ¼ yatÄ±rÄ±mÄ± yapmak iÃ§in Ã§aba harcÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n alanlardaki tecrÃ¼bemizi SudanlÄ± kardeÅŸlerimize aktarmak istiyoruz. Ä°nanÄ±yorum ki yeni Hartum havaalanÄ± da Afrikaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel havalimanlarÄ±ndan biri olacak." dedi.
Metin, havaalanÄ± ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi Summa YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Selim Boraâ€™dan inÅŸaatÄ±n, sÃ¶zleÅŸmedeki tarihten 6 ay Ã¶nce tamamlanacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ aldÄ±.
Metin, TÃ¼rkiyeâ€™nin Sudan ile ticaret hacmini en yakÄ±n zamanda 10 milyar dolara Ã§Ä±karmak istediÄŸini kaydetti.
Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama BakanÄ± Muhammed Osman ise TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerinin geliÅŸmesinden memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.
Tarihi bir projenin anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Osman, "TÃ¼rkiye ve Sudan ekonomik alanlarda ortak hareket etmeye devam ediyor. HavaalanÄ± projesi de bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±m olacak. Ä°nÅŸaatÄ± yapacak ÅŸirketin Afrika'da gÃ¼zel iÅŸler baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan biliyoruz. Hartum havaalanÄ±nÄ± da sÃ¶yledikleri tarihte tamamlayacaklarÄ±ndan ÅŸÃ¼phemiz yok." diye konuÅŸtu.
Osman, TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Ã§ok gÃ¼vendiÄŸini, TÃ¼rkiye ve Sudan'Ä±n ekonomik anlamda hedeflerine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Summa YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Selim Bora ve Sudan Maliye ve Ekonomik BakanÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 milyar 100 milyon dolara tamamlanacak havaalanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini imzaladÄ±.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Ã§ifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak muhataplarÄ±nÄ± bilgilendirdi.
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran'da yapÄ±lan bir anketin sonuÃ§larÄ±, halkÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 75'inin Ã¼lkedeki mevcut ÅŸartlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.