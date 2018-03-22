22:16, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rk ÅŸirketi Sudanâ€™da havaalanÄ± inÅŸa edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan'Ä±n baÅŸkentiÂ Hartumâ€™da kurulacakÂ yeni havaalanÄ±Â ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.

Sudan Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki imza tÃ¶renine, TÃ¼rkiyeâ€™nin Hartum BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ä°rfan NeziroÄŸlu, TÃ¼rk ÅŸirketinin yetkilileri ve SudanlÄ± bakanlar katÄ±ldÄ±.

TÃ¶ren Ã¶ncesinde Sudan ve TÃ¼rk heyetlerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da konuÅŸan Ekonomi Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Metin, havaalanÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±yla Hartumâ€™un Afrikaâ€™da uÃ§uÅŸ merkezi haline geleceÄŸini sÃ¶yledi.

Sudanâ€™Ä±n TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶zel bir Ã¼lke olduÄŸunu dile getiren Metin, "Sudan, TÃ¼rkiye iÃ§in Afrikaâ€™ya aÃ§Ä±lan kapÄ±dÄ±r. Biz buraya her tÃ¼rlÃ¼ yatÄ±rÄ±mÄ± yapmak iÃ§in Ã§aba harcÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n alanlardaki tecrÃ¼bemizi SudanlÄ± kardeÅŸlerimize aktarmak istiyoruz. Ä°nanÄ±yorum ki yeni Hartum havaalanÄ± da Afrikaâ€™nÄ±n en gÃ¼zel havalimanlarÄ±ndan biri olacak." dedi.

Metin, havaalanÄ± ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi Summa YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Selim Boraâ€™dan inÅŸaatÄ±n, sÃ¶zleÅŸmedeki tarihten 6 ay Ã¶nce tamamlanacaÄŸÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ aldÄ±.

Metin, TÃ¼rkiyeâ€™nin Sudan ile ticaret hacmini en yakÄ±n zamanda 10 milyar dolara Ã§Ä±karmak istediÄŸini kaydetti.

Sudan ile TÃ¼rkiye hedeflerine ulaÅŸacak

Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama BakanÄ± Muhammed Osman ise TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerinin geliÅŸmesinden memnuniyet duyduÄŸunu belirtti.

Tarihi bir projenin anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Osman, "TÃ¼rkiye ve Sudan ekonomik alanlarda ortak hareket etmeye devam ediyor. HavaalanÄ± projesi de bÃ¼yÃ¼k bir yatÄ±rÄ±m olacak. Ä°nÅŸaatÄ± yapacak ÅŸirketin Afrika'da gÃ¼zel iÅŸler baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan biliyoruz. Hartum havaalanÄ±nÄ± da sÃ¶yledikleri tarihte tamamlayacaklarÄ±ndan ÅŸÃ¼phemiz yok." diye konuÅŸtu.

Osman, TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±lara Ã§ok gÃ¼vendiÄŸini, TÃ¼rkiye ve Sudan'Ä±n ekonomik anlamda hedeflerine ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, Summa YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Selim Bora ve Sudan Maliye ve Ekonomik BakanÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 milyar 100 milyon dolara tamamlanacak havaalanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini imzaladÄ±.