22:27, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

Fransa'da Ã¶ÄŸrenciler greve destek verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da hÃ¼kÃ¼metin politikalarÄ±na karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen protestolaraÂ destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleriÂ nedeniyle Ã§ok sayÄ±daÂ lise ve Ã¼niversitedeÂ eÄŸitime ara verildiÄŸi bildirildi.

Le Figaro gazetesi, Ã¶ÄŸrencilerin, demiryolu, havayolu ve kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile emeklilerin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlenen ve yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶sterilere destek verdiÄŸini yazdÄ±.

Haberde, baÅŸkent Paris baÅŸta olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da kentte lise ve Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencilerinin gÃ¶sterileri desteklediÄŸi, Paris'te 13 lisede derslerin yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Ä°nÅŸaat ve yol tamir malzemelerinden oluÅŸturulan barikatlarla okullara giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen haberde, bir Ã¶ÄŸrencinin, "Durum tÄ±pkÄ± 1968 gibi. Kimse gidiÅŸattan memnun deÄŸil. 68 olaylarÄ± da Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±ldÄ±." ifadesine yer verildi.

Ãœlkenin bir Ã§ok kentinde gÃ¶sterilere katÄ±lan Ã¶ÄŸrenciler, hÃ¼kÃ¼metin liseyi bitirme ve Ã¼niversiteye giriÅŸ konularÄ±nda getirdiÄŸi deÄŸiÅŸiklikleri protesto iÃ§in tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilere sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ãœniversiteler kapandÄ±

Grev ve gÃ¶steriler nedeniyle Paris'teki Sorbonne Ãœniversitesi'nin baÅŸkentin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki 4, Lyon Ãœniversitesi'nde de Berges du Rhone kampÃ¼sÃ¼nÃ¼n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¼niversite yÃ¶netimleri tarafÄ±ndan duyuruldu.

Montpellier Paul-Valery ve Toulouse Jean-Jaures Ã¼niversitelerinde eÄŸitime pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar ara verildiÄŸi, Lille ÅŸehrinde ise giriÅŸlerin bariyerler ve Ã§Ã¶p konteynerleri ile kapatÄ±lmasÄ± sonucu Lille Siyasal Bilimler Ãœniversitesi'nin tamamen bloke edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.