22:49, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi KudÃ¼s'te baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazi Ãœniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve KudÃ¼s ÃœniversitesiÂ iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenen veÂ Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA)Â "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±"Â olduÄŸuÂ "2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)"Â 23 Mart'ta KudÃ¼s'te baÅŸlÄ±yor.

Ä°lki Turkish Studies Dergisi'nce Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen kongrenin ikincisi bu yÄ±l, Gazi Ãœniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve KudÃ¼s Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde 23-25 Mart'ta KudÃ¼s'te yapÄ±lacak.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n banliyÃ¶lerinden sayÄ±lan ve Ä°srail'in "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ "AyrÄ±m DuvarÄ±"nÄ±n diÄŸer yakasÄ±nda kalan Ebu Diys beldesindeki KudÃ¼s Ãœniversitesi'nde dÃ¼zenlenecek kongreye baÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§i katÄ±lacak.

ÃœÃ§ gÃ¼n sÃ¼recek kongre, eÅŸ zamanlÄ± 7 sempozyum ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Akademisyenler, 30 ayrÄ± oturumda "tarih ve sanat araÅŸtÄ±rmalarÄ±", "din ve toplum", "felsefe, davranÄ±ÅŸ ve saÄŸlÄ±k bilimleri", "biliÅŸim teknolojileri ve uygulamalÄ± bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eÄŸitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±nda 500'e yakÄ±n sunum yapacak.

"TÃ¼rkiye'nin iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s ÅŸehrine verdiÄŸi Ã¶nemi gÃ¶steriyor"

"INCSOS 2018" HazÄ±rlÄ±k Komitesi Ãœyesi Mutesim Hamdan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki bilimsel bir kongrenin KudÃ¼s Ãœniversitesi'nde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bu kongre bir kez daha TÃ¼rkiye ile Filistin arasÄ±ndaki tarihi iliÅŸkilerin Ã¶nemini ortaya koyuyor ve TÃ¼rkiye'nin iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s ÅŸehrine verdiÄŸi Ã¶nemi gÃ¶steriyor." dedi.

ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na iÅŸaret eden Hamdan, "KonuklarÄ±mÄ±z ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°srail'in Filistin halkÄ±na ve kutsal alanlara yÃ¶nelik ihlalleri gÃ¶lgesinde baÅŸkentleri KudÃ¼s'te yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±lara ÅŸahitlik edecekler." ifadelerini kullandÄ±.

AA'nÄ±n "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu kongreye KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) ve Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ de destek veriyor.

TÃ¼rk Tarih Kurumu ve Hitit Ãœniversitesi'nin de ana destekÃ§ileri olduÄŸu kongreye ayrÄ±ca BalÄ±kesir Ãœniversitesi, Ahi Evran Ãœniversitesi, BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi, Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi, Kastamonu Ãœniversitesi, MAK DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, Cambridge Scholars YayÄ±nevi, AND Center, KudÃ¼s Open Ãœniversitesi, Arap Amerikan Ãœniversitesi ve en-Necah Milli Ãœniversitesi de destek saÄŸlÄ±yor.Â