2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi KudÃ¼s'te baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazi Ãœniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve KudÃ¼s ÃœniversitesiÂ iÅŸ birliÄŸinde dÃ¼zenlenen veÂ Anadolu AjansÄ±'nÄ±n (AA)Â "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±"Â olduÄŸuÂ "2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)"Â 23 Mart'ta KudÃ¼s'te baÅŸlÄ±yor.
Ä°lki Turkish Studies Dergisi'nce Ä°spanya'nÄ±n EndÃ¼lÃ¼s bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen kongrenin ikincisi bu yÄ±l, Gazi Ãœniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve KudÃ¼s Ãœniversitesi iÅŸ birliÄŸinde 23-25 Mart'ta KudÃ¼s'te yapÄ±lacak.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n banliyÃ¶lerinden sayÄ±lan ve Ä°srail'in "gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle Ã¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ "AyrÄ±m DuvarÄ±"nÄ±n diÄŸer yakasÄ±nda kalan Ebu Diys beldesindeki KudÃ¼s Ãœniversitesi'nde dÃ¼zenlenecek kongreye baÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere yaklaÅŸÄ±k 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§i katÄ±lacak.
ÃœÃ§ gÃ¼n sÃ¼recek kongre, eÅŸ zamanlÄ± 7 sempozyum ÅŸeklinde gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Akademisyenler, 30 ayrÄ± oturumda "tarih ve sanat araÅŸtÄ±rmalarÄ±", "din ve toplum", "felsefe, davranÄ±ÅŸ ve saÄŸlÄ±k bilimleri", "biliÅŸim teknolojileri ve uygulamalÄ± bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eÄŸitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±nda 500'e yakÄ±n sunum yapacak.
"INCSOS 2018" HazÄ±rlÄ±k Komitesi Ãœyesi Mutesim Hamdan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki bilimsel bir kongrenin KudÃ¼s Ãœniversitesi'nde yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in Ã§ok anlamlÄ± olduÄŸunu belirterek, "Bu kongre bir kez daha TÃ¼rkiye ile Filistin arasÄ±ndaki tarihi iliÅŸkilerin Ã¶nemini ortaya koyuyor ve TÃ¼rkiye'nin iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s ÅŸehrine verdiÄŸi Ã¶nemi gÃ¶steriyor." dedi.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±na iÅŸaret eden Hamdan, "KonuklarÄ±mÄ±z ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± sonrasÄ±nda Ä°srail'in Filistin halkÄ±na ve kutsal alanlara yÃ¶nelik ihlalleri gÃ¶lgesinde baÅŸkentleri KudÃ¼s'te yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±lara ÅŸahitlik edecekler." ifadelerini kullandÄ±.
AA'nÄ±n "Global Ä°letiÅŸim OrtaÄŸÄ±" olduÄŸu kongreye KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) ve Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ de destek veriyor.
TÃ¼rk Tarih Kurumu ve Hitit Ãœniversitesi'nin de ana destekÃ§ileri olduÄŸu kongreye ayrÄ±ca BalÄ±kesir Ãœniversitesi, Ahi Evran Ãœniversitesi, BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesi, Van YÃ¼zÃ¼ncÃ¼ YÄ±l Ãœniversitesi, Kastamonu Ãœniversitesi, MAK DanÄ±ÅŸmanlÄ±k, Cambridge Scholars YayÄ±nevi, AND Center, KudÃ¼s Open Ãœniversitesi, Arap Amerikan Ãœniversitesi ve en-Necah Milli Ãœniversitesi de destek saÄŸlÄ±yor.Â
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Ã§ifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak muhataplarÄ±nÄ± bilgilendirdi.
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran'da yapÄ±lan bir anketin sonuÃ§larÄ±, halkÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 75'inin Ã¼lkedeki mevcut ÅŸartlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.