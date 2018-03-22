TÃ¼rk filmleri Afrika'da sinemaseverlerle buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÃ¼n baÅŸlayan etkinlik kapsamÄ±ndaÂ "Babam ve OÄŸlum",Â "Uzun Hikaye",Â "AÅŸk TesadÃ¼fleri Sever",Â "120"Â gibi TÃ¼rk filmleri GÃ¼ney AfrikalÄ± sinemaseverlerle buluÅŸtu.
Johannesburg YEE Program KoordinatÃ¶rÃ¼ AsÄ±m Ã–ksÃ¼z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney AfrikalÄ± sanatseverlerin TÃ¼rk filmlerine yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
Etkinlikle TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Afrika toplumlarÄ± arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal iliÅŸkilere katkÄ± saÄŸlanmasÄ± ve iki toplumun birbirlerini daha yakÄ±ndan tanÄ±masÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini dile getiren Ã–ksÃ¼z, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen GÃ¼ney AfrikalÄ±larÄ±n etkinlik sayesinde TÃ¼rkÃ§e pratik yapma imkanÄ±na sahip olduÄŸunu kaydetti.
TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen GÃ¼ney AfrikalÄ±larÄ± her ay bir TÃ¼rk filmiyle buluÅŸturacaklarÄ±nÄ± belirten Ã–ksÃ¼z, gelecek aylarda "Unutursam FÄ±sÄ±lda", "Karpuz KabuÄŸundan Gemiler Yapmak" ve "KelebeÄŸin RÃ¼yasÄ±" gibi filmlerin gÃ¶steriminin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
YÄ±l sonuna kadar sÃ¼recek etkinlikte Afrika filmleri de gÃ¶sterime sunulacak.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, Ã§ifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak muhataplarÄ±nÄ± bilgilendirdi.
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 28 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ran'da yapÄ±lan bir anketin sonuÃ§larÄ±, halkÄ±n yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 75'inin Ã¼lkedeki mevcut ÅŸartlardan memnun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.