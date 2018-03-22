22:59, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rk filmleri Afrika'da sinemaseverlerle buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼n baÅŸlayan etkinlik kapsamÄ±ndaÂ "Babam ve OÄŸlum",Â "Uzun Hikaye",Â "AÅŸk TesadÃ¼fleri Sever",Â "120"Â gibi TÃ¼rk filmleri GÃ¼ney AfrikalÄ± sinemaseverlerle buluÅŸtu.

Johannesburg YEE Program KoordinatÃ¶rÃ¼ AsÄ±m Ã–ksÃ¼z, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, GÃ¼ney AfrikalÄ± sanatseverlerin TÃ¼rk filmlerine yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.

Etkinlikle TÃ¼rkiye ile GÃ¼ney Afrika toplumlarÄ± arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel ve sanatsal iliÅŸkilere katkÄ± saÄŸlanmasÄ± ve iki toplumun birbirlerini daha yakÄ±ndan tanÄ±masÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini dile getiren Ã–ksÃ¼z, TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen GÃ¼ney AfrikalÄ±larÄ±n etkinlik sayesinde TÃ¼rkÃ§e pratik yapma imkanÄ±na sahip olduÄŸunu kaydetti.

TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸrenen GÃ¼ney AfrikalÄ±larÄ± her ay bir TÃ¼rk filmiyle buluÅŸturacaklarÄ±nÄ± belirten Ã–ksÃ¼z, gelecek aylarda "Unutursam FÄ±sÄ±lda", "Karpuz KabuÄŸundan Gemiler Yapmak" ve "KelebeÄŸin RÃ¼yasÄ±" gibi filmlerin gÃ¶steriminin yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

YÄ±l sonuna kadar sÃ¼recek etkinlikte Afrika filmleri de gÃ¶sterime sunulacak.