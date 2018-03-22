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00:26, 23 Mart 2018 Cuma
Afrika
23:19, 22 Mart 2018 PerÅŸembe

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Kongo'da 14 askere idam cezasÄ±
Kongo'da 14 askere idam cezasÄ±

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±ndaÂ eski bir albayÄ±nÂ da bulunduÄŸuÂ 14 askerin idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â bildirildi.

Askeri Mahkeme BaÅŸkanÄ± Yarbay N'sa Obal, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu 14 kiÅŸinin devlete isyan, yasa dÄ±ÅŸÄ± silah bulundurma ve cinayet suÃ§larÄ± nedeniyle idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Obal, bu askerlere, Ã¼lkenin doÄŸusundaki GÃ¼ney-Kivu eyaletinde kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele gÃ¶revi yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken altÄ±n ve koltan maddesi kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle geÃ§en yÄ±l kasÄ±m ayÄ±nda hapis cezasÄ± verildiÄŸini belirtti.

Askerlerin, kendilerini gÃ¶zaltÄ±na almaya gelen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± koyarak 3'Ã¼ asker 6 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olduklarÄ±nÄ± bildiren Obal, sÃ¶z konusu kiÅŸilerin evlerinde bulunan Ã§ok sayÄ±da kaÃ§ak silaha da el konulduÄŸunu ifade etti.

GÃ¼venlik kaynaklarÄ± da idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan albayÄ±n gÃ¶revdeyken 40'a yakÄ±n isyancÄ±yÄ± orduya sÄ±zdÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°lgili Konular kongo N'sa Obal idam
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