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ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,3 trilyon dolarlık bütçeye onay
ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,3 trilyon dolarlık bütçeye onay

Federal hükümete, 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,3 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek tasarı, Temsilciler Meclisinden 167'ye karşı 256 oyla geçti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin faaliyetlerini eylül sonuna kadar finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi temsilcilerin hazırladığı 2232 sayfalık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinden 167'ye karşı 256 oyla geçti.

Federal hükümete, 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,3 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek tasarıda, savunma bütçesine 695 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Tasarı, ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvara 1,6 milyar dolar finansman içeriyor.

YARIN GECEYE KADAR SENATO'DAN GEÇMESİ GEREKİYOR

Temsilciler Meclisinde onaylanan bütçe tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Senato'nun hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için tasarıyı, son geçici bütçenin süresi 23 Mart Cuma sona ermeden geçirmesi gerekiyor.

Amerikan federal hükümeti, bu sene bütçe krizi nedeniyle ilki 20 Ocak-23 Ocak arasındaki 3 gün ve ikincisi 9 Şubat'ta birkaç saatliğine olmak iki kez kapanmıştı.

FEDERAL HÜKÜMETİN "KAPANMASI" NE DEMEK?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa, geçici bütçelerle arayı kapatması gerekiyor.

Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet kapanıyor. Bu durum, yaklaşık 320 milyonu aşkın kişiye hizmet veren federal hükümetin hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durdurması anlamına geliyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, CIA, FBI ve NSA gibi istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. “Hayati” personel kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Ülkede “hayati olmayan” hizmetler için çalışanların sayısı yaklaşık 850 binken, “hayati” personel sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtiliyor. 



İlgili Konular senato ABD Temsilciler Meclisi
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