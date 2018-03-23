ABD borsasında büyük düşüş

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Dow Jones Sanayi Endeksi 724,42 puan (yüzde 2,93) düşüşle 23.957,89 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 68,24 puan (yüzde 2,52) azalışla 2.643,69 puandan kapandı.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 178,61 puan (yüzde 2,43) değer kaybıyla 7.166,68 puana geriledi.
Böylece, her üç endeks 8 Şubat'tan bu yana en büyük günlük kayıplarını yaşadı.
Trump, bugün Beyaz Saray'da düzenlenen törende imzaladığı genelgeyle, Çin'e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamalarının tutarının 60 milyar doları bulabileceğini belirtti.
Beyaz Saray'ın yayınladığı genelgeye göre, Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor.
Uzmanlar, ABD'nin ek gümrük vergilerini uygulamaya koyması durumunda Çin'in misilleme yapabileceğine dikkati çekerek, bunun dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında "ticaret savaşına" yol açabileceğini vurguluyor.
New York borsasında endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek gümrük vergisi getirmesinin ardından son 6 haftanın en büyük günlük düşüşünü kaydetti.
Kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Fed politika faizini, yüzde 1,25-1,50 aralığından yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Fransa'da iş yapan Türk iş adamlarının ortak öngörüsünün "Fransa'da iş yapmak çok kolay değil. Türkiye'de iş yapmak çok daha kolay." şeklinde olduğunu söyledi.
IMF Başkanı Lagarde, "Kripto varlıkları güçlendiren inovasyonlar bize onları denetlemek için de yardım edebilir. Başka bir deyişle, ateşe karşı ateşle savaşabiliriz." dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, şehir merkezindeki otelde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.
Avrupalı havacılık şirketi Airbus, üretim ritmindeki değişiklikler nedeniyle 4 ülkede toplam 3 bin 700 kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.
Suudi enerji şirketi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Nasser, "Petrol endüstrisinde gelecek 25 yılda 20 trilyon dolar yatırıma ihtiyaç var. Baktığınızda, bu miktar neredeyse ABD ekonomisine eş değer." dedi.
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), “Bitcoin Rüzgarı ve Kripto Paraların Geleceği” başlıklı bir panel düzenledi.
Yıldız Holding'in kredi yapılandırması için birçok banka ile görüştüğü haberlerinin medyada yer almasının ardından hem Yıldız Holding hem de Ülker Bisküvi'den açıklamalar geldi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde Türkiye-Çin ortaklığıyla hybrid ve dizel lokomotif üretmek üzere tesis kurulacak
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kömürcüler mahallesindeki 3 ayrı alan "Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
YENİAD Genel Başkanı Esmerer, "Sektör lideri olan dernek üyesi 24 firma ile Sudan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Bu ziyaretle hem gönül köprülerini, hem de ticari köprüleri sağlamlaştırmayı hedefliyoruz" dedi
Türk iş adamları, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonuyla 15-17 Ocak'ta düzenlenecek "Türkiye-Katar İş Forumu"na katılacak.
İTO, üyelerine ticari danışmanlık hizmetini tek ofis çatısı altında verecek