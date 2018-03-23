00:11, 23 Mart 2018 Cuma

May, Macron ve Merkel'den 'Rusya' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May,Â Ã§ifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emanuel MacronÂ veÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i bilgilendirdi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda Macron ve Merkel'e, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesi olayÄ±yla ilgili soruÅŸturmadaki geliÅŸmeler konusunda bilgi verdi.

May, muhataplarÄ±na, Ä°ngiliz uzmanlarÄ±n olayda kullanÄ±lan kimyasal maddenin Rusya tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸi belirtilen Novichok grubu kimyasallardan olduÄŸuna iliÅŸkin teÅŸhisini aktardÄ±.

Rusya'nÄ±n bu kimyasal tÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã¼rettiÄŸine dair bilgileri paylaÅŸan May, bu Ã¼lkenin devlet destekli suikastler dÃ¼zenlediÄŸini gÃ¶steren bir sicili olduÄŸunu ve Ä°ngiltere'nin deÄŸerlendirmesine gÃ¶re Rusya'nÄ±n Ã¼lkeden kaÃ§an bazÄ± rejim karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± meÅŸru hedef olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, toplantÄ±da Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya olaydan Rus devletinin sorumlu olduÄŸu dÄ±ÅŸÄ±nda makul bir aÃ§Ä±klama bulunmadÄ±ÄŸÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±.

Liderler, Rusya'nÄ±n eylemlerine yanÄ±t olarak Avrupa'nÄ±n ortak ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesinin Ã¶nemi konusunda anlaÅŸÄ±rken, gelecek gÃ¼nlerde de yakÄ±n temas iÃ§inde kalmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

ToplantÄ±da Ä°ran konusu da gÃ¼ndeme geldi. Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit eden Ã¼Ã§ lider, nisan ayÄ±nda bu konuda yeni gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere anlaÅŸtÄ±.

Ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Salibury'da bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu. Tedavileri sÃ¼ren baba ile kÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu ancak istikrarlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

Ä°ngiltere, Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinden sorumlu tuttuÄŸu Rusya'ya karÅŸÄ± bir dizi yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸ ve ilk adÄ±mda 23 diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti. Rusya da cevap olarak aynÄ± sayÄ±da Ä°ngiliz diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere, Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinde, Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970'ler ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.Â