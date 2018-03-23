May, Macron ve Merkel'den 'Rusya' gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May,Â Ã§ifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emanuel MacronÂ veÂ Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i bilgilendirdi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k ofisi "10 Numara"dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda Macron ve Merkel'e, Ã§ifte ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesi olayÄ±yla ilgili soruÅŸturmadaki geliÅŸmeler konusunda bilgi verdi.
May, muhataplarÄ±na, Ä°ngiliz uzmanlarÄ±n olayda kullanÄ±lan kimyasal maddenin Rusya tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸi belirtilen Novichok grubu kimyasallardan olduÄŸuna iliÅŸkin teÅŸhisini aktardÄ±.
Rusya'nÄ±n bu kimyasal tÃ¼rÃ¼nÃ¼ Ã¼rettiÄŸine dair bilgileri paylaÅŸan May, bu Ã¼lkenin devlet destekli suikastler dÃ¼zenlediÄŸini gÃ¶steren bir sicili olduÄŸunu ve Ä°ngiltere'nin deÄŸerlendirmesine gÃ¶re Rusya'nÄ±n Ã¼lkeden kaÃ§an bazÄ± rejim karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± meÅŸru hedef olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, toplantÄ±da Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya olaydan Rus devletinin sorumlu olduÄŸu dÄ±ÅŸÄ±nda makul bir aÃ§Ä±klama bulunmadÄ±ÄŸÄ± konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine vardÄ±.
Liderler, Rusya'nÄ±n eylemlerine yanÄ±t olarak Avrupa'nÄ±n ortak ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesaj gÃ¶ndermesinin Ã¶nemi konusunda anlaÅŸÄ±rken, gelecek gÃ¼nlerde de yakÄ±n temas iÃ§inde kalmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
ToplantÄ±da Ä°ran konusu da gÃ¼ndeme geldi. Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸmaya baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit eden Ã¼Ã§ lider, nisan ayÄ±nda bu konuda yeni gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere anlaÅŸtÄ±.
Ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ Salibury'da bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu. Tedavileri sÃ¼ren baba ile kÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu ancak istikrarlÄ± olduÄŸu belirtiliyor.
Ä°ngiltere, Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinden sorumlu tuttuÄŸu Rusya'ya karÅŸÄ± bir dizi yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸ ve ilk adÄ±mda 23 diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmiÅŸti. Rusya da cevap olarak aynÄ± sayÄ±da Ä°ngiliz diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere, Skripal ile kÄ±zÄ±nÄ±n zehirlenmesinde, Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970'ler ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.Â
ABD'nin 23 Mart itibarÄ±yla ithal Ã§elik ve alÃ¼minyuma uygulamaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ek gÃ¼mrÃ¼k vergilerinden, Kanada ve Meksika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve GÃ¼ney Kore'nin de muaf tutulacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May, BrÃ¼ksel'de gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi marjÄ±nda, Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruÅŸturmasÄ±yla ilgili olarak Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'u bilgilendirdi
Federal hÃ¼kÃ¼mete, 2018 mali yÄ±lÄ±nÄ±n sona ereceÄŸi 30 EylÃ¼l'e kadar 1,3 trilyon dolarlÄ±k harcama yetkisi verecek tasarÄ±, Temsilciler Meclisinden 167'ye karÅŸÄ± 256 oyla geÃ§ti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aralarÄ±nda eski bir albayÄ±n da bulunduÄŸu 14 asker idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
GÃ¼ney Afrika'da, Johannesburg Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ (YEE) TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezince "TÃ¼rk-Afrika Filmleri GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
AA'nÄ±n Global Ä°letiÅŸim OrtaklÄ±ÄŸÄ±'nÄ± Ã¼stlendiÄŸi 2. UluslararasÄ± Sosyal Bilimler Kongresi, 10 Ã¼lkeden 700'e yakÄ±n akademisyen ve siyasetÃ§iyi KudÃ¼s'te bir araya getirecek.
Fransa'da hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere destek veren Ã¶ÄŸrencilerin eylemleri nedeniyle Ã§ok sayÄ±da lise ve Ã¼niversitede eÄŸitime ara verildi.
BaÅŸkent Hartum'da kurulacak yeni havaalanÄ±nÄ±n ihalesini kazanan TÃ¼rk ÅŸirketi ile Sudan arasÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, veda konuÅŸmasÄ±nda "En kÄ±ymetli varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olan dÃ¼rÃ¼stlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼ asla kaybetmeyin." dedi.
TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, "Kosova Radyosu TÃ¼rk ve Topluluklar Redaksiyon Ofisleri ile YÃ¶netim Ofisinin Tadilat ve TefriÅŸatÄ± Projesi" tamamlanarak aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±.
Filistinli cesur kÄ±z Ahed'in babasÄ± Basim et-Temimi, "EÄŸer 'Menheli' kararÄ± alÄ±nÄ±rsa Ahed, 28 Temmuz'da serbest bÄ±rakÄ±labilir." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä± Rusya soruÅŸturmasÄ±nda temsil eden hukuk ekibinin baÅŸÄ±ndaki avukatÄ± Dowd, gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã‡in'e milyarlarca dolarlÄ±k ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi ve yatÄ±rÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarÄ± getirilmesini Ã¶ngÃ¶ren genelgeyi imzaladÄ±.
Suriye'nin Ä°dlib ilinde bir pazar yerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 42 sivil hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 72 sivilin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s'ta tÃ¼m taraflarÄ±n kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸi, barÄ±ÅŸÄ± ve istikrarÄ± temin edebilecek bir geliÅŸme istiyorsak, bu geliÅŸmenin iÃ§inde hem KÄ±brÄ±s TÃ¼rkÃ¼ hem de TÃ¼rkiye olmalÄ±dÄ±r." dedi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Ã¼st dÃ¼zey kimyasal silahlar uzmanÄ± FransÄ±z vatandaÅŸÄ± Joe Asperman'Ä± terÃ¶r listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.